¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÀôÃ«½Ù²ð¡Ö¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×·«¤ê¾å¤¬¤ê½ÐÁö¤¬£±»þ´ÖÁ°¤Ë·èÄê¡ÄÃË»Ò£±£±£°£Í¾ã³²
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£´Æü¡Ê£±£¶Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¡
¡¡ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£´ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÂçÅ¾ÅÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÀµ¼°µÏ¿¤Ï¡ÖÅÓÃæ´þ¸¢¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö£²£¹ÉÃ£·£±¡×¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë·ãÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÃÌÏÃ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½Î¨Ä¾¤Êº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Í½Áª¤«¤éÁ´ÎÏ¿Ô¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ºË¾´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¡½¡Ê½à·è¾¡¤Î¡Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¿´¶¤Ê¤É¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ã¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¡½¤¤¤Ä¡©
¡¡¡Ö£±»þ´ÖÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡¡¥¢¥Ã¥×¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í½Áª¤Î´¶¤¸¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½Å¾ÅÝ¤·¤¿»þ¤Ë¥±¥¬¤Ê¤É¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¡¡¡Ö¤¹¤ê¤à¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Îº£¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î²ÝÂê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¡¢¤½¤Î±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×