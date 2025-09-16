染谷将太、山田裕貴は初めて会ったとき「ちょっとクールな印象、クールでした」
俳優の染谷将太（33歳）が、9月15日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。山田裕貴について「ちょっとクールな印象、クールでした」と語った。
映画「ベートーヴェン捏造」、映画「爆弾」で山田裕貴と共演した染谷将太が、番組のゲストとして登場。山田は染谷にミステリアスな俳優というイメージがあり、「俺はそうなりたかったんすよ。なんかこう……やっぱこうミステリアスな方に行きたかったんだけど、性格なのか、全然違くて。事務所が悪かったのかな？」と話し、染谷を笑わせる。
山田が染谷に、自分の印象をたずねると、染谷は「初めて会ったのがたぶん『なつぞら』なんですよね。現場で。でもその時は本当に共演シーン、ワンシーンだけあって、結構人多くて。でもその時の印象は、ちょっとクールな印象。クールでした」と答える。
山田は「ほらね！！！！ やっぱね、リスナーの人たちにはなんか『大声だけだ』とか『なんか面白くなくなると声出す』みたいなそういう風に言われるんだけど、俺、クールだよね！！」と勝ち誇ると、染谷はその後「聖☆おにいさん」の打ち上げで会った時も「クールでした。打ち上げなのに。で、もう忘れられないのは、現場でお仕事させていただいた時に『俺、本当はクールになりたいんだよね』ってすごい現場でボソッと、みんなに聞こえる独り言みたいな感じで。あ、これみんなに聞こえるやつだと思って。これ俺は触れないともはや無視した人みたいになる。で、『クールじゃないですか』っていう会話をした記憶があります」と話し、今は「めっちゃ元気」と語った。
映画「ベートーヴェン捏造」、映画「爆弾」で山田裕貴と共演した染谷将太が、番組のゲストとして登場。山田は染谷にミステリアスな俳優というイメージがあり、「俺はそうなりたかったんすよ。なんかこう……やっぱこうミステリアスな方に行きたかったんだけど、性格なのか、全然違くて。事務所が悪かったのかな？」と話し、染谷を笑わせる。
山田は「ほらね！！！！ やっぱね、リスナーの人たちにはなんか『大声だけだ』とか『なんか面白くなくなると声出す』みたいなそういう風に言われるんだけど、俺、クールだよね！！」と勝ち誇ると、染谷はその後「聖☆おにいさん」の打ち上げで会った時も「クールでした。打ち上げなのに。で、もう忘れられないのは、現場でお仕事させていただいた時に『俺、本当はクールになりたいんだよね』ってすごい現場でボソッと、みんなに聞こえる独り言みたいな感じで。あ、これみんなに聞こえるやつだと思って。これ俺は触れないともはや無視した人みたいになる。で、『クールじゃないですか』っていう会話をした記憶があります」と話し、今は「めっちゃ元気」と語った。