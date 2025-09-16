“いつも聞き役”染谷将太、同じ高校の同級生で「だいたい喋ってる」俳優を語る

俳優の染谷将太（33歳）が、9月15日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。自身はいつも聞き役で、高校から付き合いがある「だいたい喋ってる」俳優について語った。



映画「ベートーヴェン捏造」、映画「爆弾」で山田裕貴と共演した染谷将太が、番組のゲストとして登場。



染谷はラジオにゲスト出演することが初めてで、山田のテンションの高さに戸惑いながら登場し、山田も「そめたんの初めて奪っちゃったわけ？ 本当に嬉しい、それは」と喜んで迎える。



染谷は喋るのがあまり得意な方ではなく、「聞き役っすね。同級生とかでも、で、役者で言ったら、ま、仲野太賀が同級生で、高校も一緒だったんですけど。だいたいあいつが喋ってましたね。あいつは喋ってる生き物だから」と話し、山田も「何回かしかお会いしたことないけど喋ってそうなイメージ」と語った。