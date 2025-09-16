『カッコウの許嫁』アニメ2期＆連載5周年！作者・吉河美希が語る見どころと、新登場ヒロイン・望月あいの魅力とは？【インタビュー】
現在絶賛放送中のTVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』。原作は、今年連載5周年という節目を迎え、物語も人気もますます大きな盛り上がりを見せている。
今回は、アニメ放送の熱気そのままに、最新29巻が発売されたばかりの作者・吉河美希氏にインタビューを敢行。Season2から登場する新ヒロイン・あいの誕生秘話から、連載5年目だからこそ語られる“変わらず大切にしてきた視点”まで。『カッコウの許嫁』の現在地をたっぷりと伺った。
■アフレコ現場は学びと発見の宝庫、Season2の嬉しい驚き
――現在、TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』が放送中ですが、制作が決まったときはどんなお気持ちでしたか？
吉河美希さん（以下、吉河）：1期から少し間が空いていたので、まずは「よかったな」と。ほっとしたというのが率直な気持ちです。また、2期からは1期とは違う方々がスタッフに加わっており、新鮮な気持ちとともに「原作ともどもよろしくお願いします」という思いを持ちました。
一方、声優さんたちは変わらず、安心できるメンバーにまた会えたという感覚でした。久々の再会でしたが、皆さんもともとお芝居が上手なのに「もっと上手くなってるんですけど⁉︎」と驚かされる場面もあり、とても嬉しい再スタートでした。
――アフレコ現場には結構見学に行かれたのでしょうか？
吉河：そうですね。全部に行けたわけではなく、時間がしっかり取れそうな時や、少しでも立ち寄れそうな時に足を運んでいました。でも、見学というより、勉強しに行っていた感覚でしたね。
――勉強というと、具体的にはどのような？
吉河：キャラクターが声に感情を乗せて話す姿を、間近で体感できるところですね。人によるかもしれませんが、私の場合、漫画を描いているときは、彼ら（キャラクターたち）が勝手に脳内で言葉を発しているようなイメージなんです。
それが音声として具現化され、マイクを通して耳に届くと、「あ、このキャラクターはこういう気持ちで、こう喋っていたんだ」と改めて気付かされます。自分で描いているので当たり前のはずなんですけど、リアルに聞くことで解像度が一気に上がるんです。
さらに、監督が「このキャラクターはこういう気持ちだと思うので、もっとこんな感じで言ってください」と声優さんにディレクションされているのを聞くと、「あっ、確かに……！」と腑に落ちる。人を介してキャラクター像がより鮮明になる経験ができるので、毎回すごく勉強になっていました。
――なるほど。今のお話は、制作陣の皆さんが聞いたらすごく喜ばれるんじゃないでしょうか。
吉河：そうかもしれません。でも私は基本的に何も言わずに「うんうん」と聞いているだけで、「吉河先生、どうですか？」と聞かれても「あっ、いいと思います」しか言えなくて……。あとはテーブルのお菓子をたまにつまんでいるくらいだったので、皆さんからは「この人何しに来てるんだろう」と思われていたかもしれません（笑）。本当に制作陣に恵まれていて、幸せな作品だなと思いながらいつも現場にお邪魔していました。
■新登場のヒロイン・あいは、Season2への期待そのもの
――アニメ化を経て、こんな一面もあったんだと感じたキャラクターはいますか？
吉河：全員に新たな発見がありましたが、2期に関しては、やはり今回から登場するあい（望月あい）です。オーディションで選ばれた羊宮妃那さんが演じているのですが、ブースに入って実際に声をあててもらった時から「あいはこういう子だ」と羊宮さんの中で理解して考えてくださっていたものが、私の解釈とも一致した感覚でした。
実はあいはすごく難しい子で、ちょっと電波系というか天然で、ふわふわしているタイプ。だから、この子はこういう理屈で動く、というよりは、むしろ勝手に動いてしまう感覚があるので、原作者の私でも説明しづらいんです。「どういうキャラですか？」と聞かれても、「うーん、結構勝手に一人でテクテク動くキャラクターなんだよなぁ」としか言えないんです。
なので少し不安もあったのですが、そんな心配は不要でした。羊宮さんの中では、すでにあいの人物像がしっかりできていたのだと思います。アフレコの様子やアニメで動く姿を見て「そうそう、こういう子なんだよな」と、一視聴者のように頷きながら見ていました（笑）。私自身も、さらにあいのキャラクター像が鮮明になりましたね。
――あいといえば、原作で彼女が登場した時は本当に衝撃的でした。エリカ、ひろ、幸……そしてさらに新たなヒロインが⁉︎と。
吉河：実は、連載が始まる前から、エリカ、ひろ、幸に加えて、もう1人ヒロインを登場させる構想は決まっていました。当初はコミックス3巻くらいであいを登場させる予定だったのですが、凪とエリカの関係性や、ひろに実は許嫁がいるという設定など、最初のキャラクターたちだけでも複雑な関係を抱えていたため、それを説明っぽくならないよう物語としてきちんと描いていたら、想定より時間がかかってしまったんです。
――あくまでも来るべき時にあいを登場させたかったと。
吉河：あいを序盤から出さなかったのは、彼女がただの新キャラではなく、ヒロインとして“やるべきこと”を持った存在だったから。最初の4人それぞれの複雑な家庭環境や立場を描き切ったところで登場させたかったんです。
彼女は凪の幼なじみで、言うなれば何も言わなくても「私、凪のことわかってます！」という関係。これまで積み上げてきたあれこれを「全部知ってます」と一言でまとめ、さらに「うちの家族は解散したんで！」と他のヒロインたちの家庭や立場のしがらみすら軽々と飛び越える……まさに物語をひっくり返す存在です。
しかも立場的にも強い。勉強に振り回されている凪とは違い、あいは大学を卒業し仕事もして自立しているから「私はただ凪が好き」という一点だけで動く。許嫁だの家庭事情だのを超越した、とにかく強いキャラクターなんです。
1期ではあいの登場までいかなかったので、2期が決まったときは「やっとあいを出せる！」という嬉しさが大きかったですね。ある意味、2期を待ち望んでいた理由のひとつは、彼女の存在だったかもしれません。
■それぞれの脳内にあった歌唱シーンに、声と光が宿る瞬間
――2期はあいの登場が特に楽しみだったとのことですが、ほかにもアニメで描かれるのを楽しみにしていたシーンやエピソードはありますか？
吉河：1期は人間関係を描いた部分が中心でしたが、2期からは世界の幅が広がり、物語のスケールが大きくなるシーンが続きます。その中でも特に、4話のあいの歌唱シーンがどのように表現されるのか放送を心待ちにしていました。
漫画だと、読者の頭の中で動きを補完してもらうしかないので、実際に動いている様子はそれぞれ違う形で想像されていると思うんです。私自身もそうでした。だからこそ、製作陣の皆さんや歌唱を担当した羊宮さんが、このシーンをどんな風に作り上げてくれるのか、完成を見るのが本当に楽しみでした。
――あいが歌った「漏電」はアニメ放送時も大きな話題を呼びましたが、その人気を受けて、先日リリックビデオが公開されました。何度聞いても想像した通りの素晴らしい完成度だったので、てっきり吉河先生が監修に入られたのかと。
吉河：全く入ってないです（笑）。でも、みなさんの感想やコメントを見ていると、「これだよ、これ！」という声が多くて。もともとは人それぞれ違うはずの補完イメージが、映像になった途端に全員で共有されている……。そんな現象を目の当たりにして、制作してくださった方々のすごさを改めて実感しました。
■振り回すのはヒロインだけじゃない⁉︎ 治外法権の主人公・凪
――今年で連載5周年を迎えられましたが、連載が続く中で描きやすいと感じるキャラクターや、逆によく振り回されると思うキャラクターはいますか？
吉河：基本的にヒロイン4人にはいつも振り回されていますね。本当に全員に振り回されっぱなしです（笑）。大変……でも大変とは思っていないかなぁ。
――まるで凪のようですね。吉河先生自身も振り回されているという。
吉河：本当にそうですね。でも、凪も意外と女子たちを振り回しているんじゃないか？と、2〜3年前から思い始めました。「こいつもこいつで一体何なんだ⁉︎」って（笑）。
凪は主人公なので本来はヒロインの相手役という立ち位置なのですが、彼もなかなか頑固なところがあって。例えば、不誠実なことはしないし、その場のノリで取り繕うようなこともしない。だからこそ、平気で場の空気を壊すし、人があまり言わないこともバーンと言ってしまう。その結果、ヒロインたちも彼に振り回されているんですよね。それに、凪はヒロイン4人に対して、それぞれ態度を変えているんですよ。
――言われてみればそうですね。話し方はもちろん、向ける眼差しもヒロインによって全く違います。
吉河：アニメで凪を演じている石川界人さんも、意識しているのか無意識なのかは分かりませんが、ひろにはたまに敬語を使ったり、落ち着いた口調で話したり、ライバルとして「負けたくない」という気持ちもにじませているように感じます。エリカに対しては「この人、何なんだろう？」というやや呆れたような距離感でやり取りしている印象です。つまり、ヒロインごとに接し方を微妙に変えて演じられているんですよね。
そういえば以前、アニメの特番で、エリカ役の鬼頭明里さんが「凪くんはこの作品の治外法権だからね！」と仰っていて、まさにその通りだなと思いました（笑）。態度の使い分けもそうですし、時には物語をひっくり返すようなこともする。やっぱりこの作品の核を握っているのは凪なんだと感じます。
――そう考えると、一筋縄ではいかないのはヒロイン4人だと思っていましたが、むしろ凪のほうが難しそうですね。
吉河：一方で、描きやすいのは海野家の洋平と奈美恵。二人は本当に変わらず、素のまま生きているキャラクターなので、いつ会っても同じ迎え方をしてくれるし、何かあっても朗らかに一蹴してくれる。ちょっと抜けているところもあって、憎めない両親です。
変わらないからこそ、描くときも「このキャラは本当はこんなことを思っているから、こう言っているのかな？」と余計な推測をする必要もない。言っていることと考えていることが違うタイプではないので、そういう意味で海野家の両親はすごく描きやすい存在ですね。
■意識しているのはキャラクターの“リアリティ”
――魅力的なヒロインやその家族など、個性豊かなキャラクターがたくさん登場しますが、吉河先生は普段、彼らとどんなふうに向き合っているんですか？
吉河：あまり漫画やアニメの“二次元の子たち”という感覚では見ていないんですよね。私にとっては、そこに生活している“人”として向き合っています。それこそ何気ない雑談のシーンでも、ただ会話をさせるのではなく「こういう状況でこの話をしていたら、この子はこんな動きをしながら話すんじゃないか？」と、仕草や行動まで想像します。
そもそも、高校生2人が一軒家で同居するなんて、現実的にはかなり難しい設定です。でも、だからといって描く時に「漫画だからいいじゃん」と一蹴しないようにしています。現実なら、毎日のご飯作りや洗濯は大変ですし、その上で学校やテスト勉強もある。それをどう成立させるかを裏でしっかり設定しているんです。
例えば、エリカのお父さんが生活費をカバーしていて、週1〜2回はシッターさんやお手伝いさんが掃除に来ている……。凪は料理ができるし、エリカの部屋は汚いままでも掃除が入るから限界は超えない。そうした背景を、セリフや何気ない描写の中に忍ばせています。
もしかしたら、生活感よりもお色気を！という方向にを期待されるかもしれません（笑）。もちろん見せるべきところは見せつつ、日常や生活感も描き込むことで、キャラクターの人間性が立ち上がると思っています。“二次元キャラ”というよりも、人間臭さや生活している姿がふと見えるような存在として描くことを意識していますね。
――なるほど。だから食事のシーンもすごくリアルなんですね。みんなでカツ丼を食べる場面や、シンクに食器が溜まっていく描写など、日常の細部まで描かれているので、ふとした瞬間に本当にここに暮らしているんだなと思わせられます。
吉河：そうですね、まさに生活感を出すために、あえて描かなくてもいいような、食器を洗っているシーンなども入れるようにしています。それに、この作品はラブコメですが「同居もの」というテーマを掲げて立ち上げた作品でもあります。生活を描くうえで食事はとても大事だと思っていますし、だからこそ調理するところや食べ物が登場するシーンは、絶対に気合いを入れて描こうと最初から決めていました。
■恋も表現も、これまで以上に踏み込むために。
――これまでにも『ヤンキー君とメガネちゃん』『山田くんと7人の魔女』など、数々のラブコメヒット作を手がけてこられましたが、連載5年目を迎えた今、『カッコウの許嫁』は、ご自身のキャリアの中でどんな挑戦や転換点になったと感じますか？
吉河：これまでの作品もラブコメではあるのですが、ここまで“恋愛”を物語の軸に据えて描くのは意外と初めてだったと気づきました。もちろん家族的な要素も入っていますが、恋愛を真正面から描くという意味では、自分にとって新しい挑戦になったと思います。
あとは表現の面でも大きな転換点でした。デビュー当時からずっとアナログ派で、Gペンでカリカリ描き、トーンを貼って削って……という作業を続けてきましたが、『カッコウの許嫁』からは思い切って全てデジタルへ移行しました。今となっては「Gペンって何でしたっけ？」というくらいすっかりデジタルに馴染みましたが（笑）。長年Gペン一本で戦ってきたので、当時それを手放すのはかなり勇気が必要でしたね。でも、長くやってきたし“漫画家人生第二章”だと思って思い切ってデジタルに切り替えたんです。
――『カッコウの許嫁』からデジタルへ移行したのは、何か理由があったのでしょうか？
吉河：週刊連載をこなしながらの移行はなかなか大変なので、『山田くんと7人の魔女』の連載終了後の空白期間に、しっかり勉強して、準備を整えたうえで挑もうと思ったからです。
デジタルに移行してからは、その特性を活かした表現にも挑戦するようになりました。例えばあいのライブシーンに登場する電光掲示板の文字など、アナログでも描けなくはないですが、やはりデジタルのほうが圧倒的に強い。アナログが闇や陰影を得意とするなら、デジタルは光の表現に強いと感じます。
ただ、描き方そのものはあまり変わっていないかもしれません。アナログからデジタルに変わっても、腕の動かし方はほぼ同じ。デジタルなら曲線もスッと引けるし、ツールを使えば綺麗な線も簡単に描けるのですが、私はアナログ時代と同じように、納得のいく線が描けるまで何度も引き直すタイプなんです。違うのは、消しゴムの工程がなくなったくらい（笑）。
■5年間ブレずに描き続けたのは、キャラクターの“成長”
――連載が5年目を迎えた今、『カッコウの許嫁』でずっと変えずに大切にしてきたテーマや視点をあげるとしたら？
吉河：常に意識してきたのは“キャラクターの成長”です。それが的確に描けているかどうかはあくまで読者の皆さんの受け取り方次第なので、「成長しています！」と私が断言できる立場ではないのですが。
ただ、それを実感できた瞬間が最近あったんです。アフレコを見学したとき、現在原作は29巻まで出ていますが、収録していたのがちょうど7〜9巻あたりのエピソードで。声優さんの演技や絵コンテを通して当時の物語を見返すなかで、「この頃のキャラクターたちってこんなにキャッキャしていたんだな」と思ったんです。考え方や言動も、なんというか若いなと。
その瞬間、「ちゃんと彼らは成長してきたんだ」と改めて感じることができました。ずっと意識はしていたけれども、ブレずに“成長”というテーマを描き続けられているのかな、と。
――成長といえば、凪やヒロイン3人が参加する学校行事の描写などからも、その歩みや変化が伝わってきますよね。
吉河：高校2年生から始まった物語ですが、その1年間を、実際には約5年かけて描きました。3年生なると当然また変化はありますが、夏のイベントなど学生らしさは残したい。一方で、同じことを繰り返すだけにはしたくないので、新しい要素を加えながらも花火大会のような楽しい行事は外さないようにしています。キャラクターの成長とイベントの新鮮さ、その両立がいつも悩みどころですね。
――特に学園ものだと、文化祭や体育祭みたいにどうしても同じ行事が繰り返されるので、そのたびに新鮮さを出すのはきっと大変ですよね。
吉河：体育祭は去年もあったはずなのですが、凪とエリカが学校行事にあまり積極的じゃなかったこともあって、描写自体を飛ばしちゃっているんですよね。だから28巻でやっと彼らが体育祭に向き合って、参加している姿を描けたんです。
作中では「去年は体育祭出なかったよね」みたいな会話はないですが、読者には「凪ってちゃんとこういう行事に参加するようになったんだ」とか、「エリカも楽しんで参加するようになったんだ」と感じてもらえると嬉しいです。
――ここまで、アニメの見どころから創作秘話まで、たっぷりお話いただきありがとうございました。最後に、先日発売されたばかりの最新29巻の見どころ、そして『カッコウの許嫁』の今後の展望についてお聞かせください。
吉河：29巻では、物語はいよいよ高校3年生の夏休みに突入します。それぞれが将来を考え、決断していく時期ならではの空気感。誰もが一度は経験した「これからどうしよう」という悩みや迷いが、物語全体に流れています。あとは、夏らしい海の家でのエピソードや、久々に宗介が登場する所など見どころは盛りだくさん。奇跡的に季節感が現実とリンクしているので、リアルタイムで読んでいただけるとより楽しめるはずです。
そして、お気づきの方もいるかもしれませんが、5年以上続いた連載もすでに折り返しを過ぎ、物語は最終着地点に向けて跳び立ったというか……。飛び立つスタートラインに向かったところ、そんな段階にきています。ここから私が果たすべき責任は、この作品をきちんと着地させ、終わりまで描ききること。その過程も含めて、ここからは一話も見逃さずについてきてもらえたら嬉しいです。
取材・文＝ちゃんめい
