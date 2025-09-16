ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¡ª¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¸åÈ¾Àï¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤ºÇ¹â¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
9·î16Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Ï¥ï¥¤¤Î¼Â²È¡É¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡ª¥Ï¥°SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡ÚAsia tour 2025¡Û¸åÈ¾Àï¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹!!¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâÄÉ²Ã¸ø±é¡¢Âçºå2days¤¤¤¯¤è¡¼¡¼¡¼¤Ã!!!!!!¡×¤È¡¢9·î18Æü¡Á19Æü¤Ë³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍè·î¤«¤é¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¸ø±é¤¬10·î11Æü¤ÎÃæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö#ÂçºåTA #³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð #Éé¤±¤Ø¤ó¤Ç¾Ð¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Çµ¤¹ç¤òÄÖ¤ê¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤Ã¤¿°áÁõ»Ñ¤Î²áµî¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸åÈ¾Àï¤â¡¢Âô»³¤Î°¦¤È¾Ð´é¤Ç¤Í¡×¡ÖÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç ¤Îµ¤¹ç¤¤ºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤æ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤æ´èÄ¥¤ì¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÃÆ´Ý¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¼Â²È¤Ø¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢½÷À¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬¼ÖÁë¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤ë²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
