「皇太という役は、僕自身と重なるところが多い分、演じるのがすごく難しくって。グループのリーダーというのも同じですし、ファンのみなさんに愛されたいという思いは僕の理想に近いから、“皇太”を演じながら“大橋和也”でもあるみたいな感覚（笑）。その絶妙なバランスが難しかったです」

【写真】ドラマ版もトクベツ！ 大橋和也の可愛さにムズきゅん

ソファに寝転んでいる時間が癒し

この夏の大ヒット映画『君がトクベツ』が、さらに“うぶキュン”シーンを盛り込んでテレビドラマ化。

イケメン嫌いの陰キャ女子・若梅さほ子（畑芽育）と、国民的アイドルグループLiKE LEGEND（通称・ライクレ）のリーダー・桐ヶ谷皇太（大橋）を中心に、じれったいけど応援せずにはいられない男女の恋模様が描かれるラブコメディーだ。

「ヒロインのさほ子は、髪の毛を後ろでくくって、メガネをかけていて、僕の中でドンピシャな見た目なんです。また、日記とは違うんですけど、ネガティブな文章とか、自分への戒めを綴ったノートをさほ子は持っているんです。そういう意外な一面もキュンとしますね」

皇太が所属する“ライクレ”のメンバー役には、木村慧人（FANTASTICS）、山中柔太朗（M！LK）、大久保波留（DXTEEN）、NAOYA（MAZZEL）と、話題の音楽グループで活躍するイケメンたちが勢ぞろい。

「この前、慧ちゃん（木村）から“大好き!”って電話がありましたし、なる坊（大久保）からも“誕生日おめでとう”って連絡が来たり。みんなカワイイんですよ! 慧ちゃんは甘え上手で、柔ちゃん（山中）はしっかりしているけど、みんなといるとボケ担当。

なる坊は弟キャラやし、プリちゃん（NAOYA）はプリンセスで、もう乙女（笑）。みんなキャラが全然違うし、一緒にいるとふざけあったりして高校生みたいなノリで、本当に楽しいです」

メンバーとは撮影を通して親交を深め、プライベートでも仲がいいそう。

「休憩中に話しているときに、今度、誰かの家に集まろうって話で盛り上がって。最終的にジャンケンで決めようとなったんですが、撮影が始まってそのまま終わったんです。僕の家に呼ぶのは、みんなに何をされるかわからないからイヤですね（笑）。個人的には、なる坊の家に行きたい。あまり人を呼んだことがないと言っていたので、どういう生活をしているか気になります」

役者として、アイドル・なにわ男子として、多忙な日々を送る大橋。そんな彼の癒しの時間とは？

「家に帰ってお風呂に入ってから、ソファに8つくらい置いてあるシャチなどのぬいぐるみに埋もれて寝ています（笑）。そのまま翌朝起きて、ぬいぐるみに“行ってきます!”って、声をかけて出かけるみたいな。ベッドは寝るところなので一番落ち着くんですが、今はソファに寝転んでいる時間が癒しです」

僕、これが苦手です……

「ウワサ話が苦手ですね。SNSとかで“大橋和也”って調べたりエゴサはしますよ。どちらかというと、みんないいことを書いてくれるから励みになっています! ウワサって、真実じゃない話もあるし、人の意見とか主観も入ったりするじゃないですか。それに対して、どう思うかは自分次第なので、イヤな気持ちになりたくないから、あまり人のウワサには左右されないように、普段から気をつけています」