Ä®ÅÄ¡¢½é¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¥¹¥¿¡¼¥È¡ÄË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤à

¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFC¥½¥¦¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤ÎJ1Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÈ×Àï¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¤òºÎÍÑ¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢½øÈ×¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£½ù¡¹¤ËÄ®ÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢31Ê¬¤ËÁêÇÏ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥«¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿°ì¿¶¤ê¤ÏÀË¤·¤¯¤âGK¥Á¥§¡¦¥Á¥ç¥ë¥¦¥©¥ó¤Ë¿¨¤é¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿38Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢FC¥½¥¦¥ë¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£Ä®ÅÄ¤Ï»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â·èÄêµ¡¤ÏÁÏ½Ð¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê59Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÜ¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿FC¥½¥¦¥ë¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¥µ¥ó¡¦¥â¡¼¡¦¥ê¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥É¥¥¥¬¥ó¥¸¥Ã¥Á¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢FC¥½¥¦¥ë¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤Ä®ÅÄ¤Ï¡¢ÎÓ¹¬Â¿Ïº¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éÈ¿·â¤ò»å¸ý¤òÃµ¤¹¡£ÁêÇÏÍ¦µª¤ä¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢80Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢1¡Ý1¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡89Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆ£Èø¤¬Íî¤È¤·¡¢À¾Â¼Âó¿¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁ°Àþ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£1¡Ý1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¼¡Àá¡¢30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥àFC¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡1¡Ý1¡¡FC¥½¥¦¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡59Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥É¥¥¥¬¥ó¥¸¥Ã¥Á¡ÊFC¥½¥¦¥ë¡Ë
1¡Ý1¡¡80Ê¬¡¡Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
