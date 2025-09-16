山田優、ハワイで圧巻の美脚を披露！ プライベートショットに「楽しそぉぉ」「ネイルが宝石みたい」の声
モデルで俳優の山田優さんは9月16日、自身のInstagramを更新。プライベートで圧巻の美脚を披露しました。
【写真】山田優の細く長い美脚
コメントでは「綺麗な髪色」「ネイルオシャレ」「楽しそぉぉですね そして…ネイルが宝石みたい もはやジュエリー」「海ネイル素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ネイルオシャレ」山田さんは「Hawaiiの思い出 Photo bump」とつづり、19枚の写真を投稿。プールサイドでくつろぐ姿や、友人たちとの集合ショットなどが見られます。全身ショットでは、黒いミニ丈のボトムスから細く長い脚があらわになっていて、圧倒的なスタイルの良さが際立っています。
「スペシャルなTシャツが登場!!!!!」8月14日にも「oasis待望の再結成を記念したリリース当時の貴重なシングルジャケットやアルバムブックレットのアートワークを落とし込んだスペシャルなTシャツが登場!!!!!」とつづり、美脚を披露していた山田さん。格好良く、とても魅力的です。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
