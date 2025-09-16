まもなく開業3周年を迎える西九州新幹線「かもめ」。

沿線自治体のまちづくりが進む一方、全線フル規格化への道のりは見通しが立っていません。

新幹線の「いま」を取材しました。

◆舞台裏を見学「大人気！車両基地イベント」

鉄道ファンの間で『かもめの巣』として親しまれている、大村市の大村車両基地。

約200人が、お揃いのTシャツで集合しました。

今月6日に行われたのは、西九州新幹線「かもめ」の開業3周年を記念した車体の清掃イベントです。

（福岡から）

「お掃除上手にできた。かもめの色が好き」

（福岡から）

「かもめが3歳なので、3年間頑張ったねと洗ってあげるのがとてもうれしい」

普段は入ることのできない舞台裏で、家族連れらが休日を満喫しました。

◆区間約70キロの “日本一短い新幹線” 開業

2022年9月23日。

（長濱ねるさん）

「出発！」

長崎駅と佐賀県の武雄温泉駅を結ぶ「西九州新幹線」。

3年前、区間約70キロの “日本一短い新幹線” として開業しました。

長崎＝博多間の所要時間は30分短縮され、最短で1時間20分で結ばれました。

JR九州によりますと(先月18日までの）これまでの利用者は734万人あまりで1日の平均は約6900人。

今年度は前の年度と比べ、104％となる約7000人。

通勤通学の定期利用や、インバウンドの増加などで着実に利用者を増やしています。

沿線の長崎、諫早、大村の3つの市では、まちづくりが進展。

長崎駅周辺にはおととし「アミュプラザ長崎新館」がオープン。

去年は「長崎マリオットホテル」や、「長崎スタジアムシティ」も開業しました。

長崎大学経済学部の山口 純哉准教授は、まちの変化について…。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「長崎駅が開発されて、駅前の人の流れは非常に多くなった、さらに商業施設も大きくなったので、そこを目当てに来る人が増えたのは間違いない」

交流人口の増加を評価する一方、開業効果を一時的な影響に留めないために、二次交通や回遊性の向上が必要だと指摘しています。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「(来訪者が)限られた時間やお金で、たくさん回るのはなかなか難しいところもあるので、本当にどういった範囲で回遊性を高めることができるか、これからまだまだ検証の余地はある」

さらなる発展に期待が寄せられる一方、停滞する問題も……。

◆どうなる？未整備区間 利用者は「博多と繋がってほしい」

（長崎市民）

「やはり乗り換えが面倒なので、大きな荷物があると面倒。できれば(博多と)つながってほしい」

（岡山から帰省）

「(博多に)つながったら、もっと長崎に気軽に来れて便利かなと思う」

整備方針が決まっていない武雄温泉＝新鳥栖間の行方です。

この夏 注目を浴びたのは、参議院選挙の応援で長崎市を訪れた石破首相の発言。

（石破首相）

「この新幹線を直通させなければならない。これがフル規格で直通するということは長崎県民の悲願であり、それを実現することが西九州、九州全体の発展に間違いなくつながる。

佐賀県の皆様方にどのようにご納得いただくのかということは、主として国の責任だ」

政界屈指の鉄道好きと知られる石破総理のリーダーシップに、期待が集まりました。

◆国の責任は？ 三者合意はできるのか？

その後 行われたのは、大石知事と佐賀県の山口知事JR九州の古宮 洋二社長の、三者協議です。

（JR九州 古宮 洋二 社長）

「我々としては、その先のFGTのところで歴史は止まっているので、それから先をどうするかは、全く新しい話ということで認識は一致している。ルートの関係などは、それぞれ意見が違っていて、認識の一致にはなっていない」

3人は新幹線と在来線の直通運転が可能な「フリーゲージトレイン」の導入断念の経緯を踏まえ、国に対し具体的な解決策を提示するよう働きかける考えを示しました。

佐賀県の山口知事は「通信販売」になぞらえて、佐賀県が置かれた状況を説明。

（山口佐賀県知事）

「通販に発注した物が届いていない。『これはダメ。作れません。こちらいかがですか』と今、国が言っている状況。

ただ これの話は我々は合意していない。フル規格などについては。しかもこれは大変高価」

今月4日には、大石知事や県の関係者が上京し、石破総理や林官房長官と面会。

西九州ルートの全線フル規格での整備に向け、国主導で尽力することなどを求める要望書を手渡しました。

（大石知事）

「新幹線整備は国策なので、是非 石破首相のリーダーシップによって長年の課題、これを解決いただくことをご期待している」

（石破首相）

「政府として引き続き新幹線整備の必要性と重要性について、佐賀県との間でも理解を得られるよう、取り組んでいきたい」

しかし、その3日後…。

（石破首相）

「後進に道を譲る決断をした。新しい総裁が選ばれるまでの間、国民の皆様方に対して果たすべき責任を着実に果たし、新しい総裁、総理にその先を託したい」

石破総理は、退陣を表明。

後任の総理大臣や閣僚に「国の責任」が引き継がれるかは “不透明” です。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「今の状況は一言でいうと、やはり中途半端ということになる。

そこまで早く行きたいとか、便利に行きたいというのが、働く人にとっても観光客にとっても、非常に大きな要因になると思うので、そこは早くフル規格でつながることが非常に重要」

人口減少に歯止めがかからない長崎に訪れた「100年に一度の変革」。

新幹線の今後の行方とともに、これから先を見据えたまちづくりのあり方が、政治や経済界に求められています。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「街なかのグランドデザインという施策づくりや計画づくりが進んでいるが、もっとオープンにして市民の議論を巻き起こすということが非常に重要。

何をやっているかが市民がわからない状況なので、市民が参加する、声を上げるきっかけを絶えず与えていくというのが、非常に重要」