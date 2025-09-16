◇プロ野球パ・リーグ オリックス7-3ロッテ(16日、京セラドーム)

3位オリックスはロッテに快勝。連敗を4でストップし、4位楽天とのゲーム差を3.5へ広げました。

オリックスの先発は田嶋大樹投手。7月16日楽天戦以来の白星を目指します。初回、先頭の郄部瑛斗選手にヒットを許しますが、後続を抑え無失点の立ち上がりとなりました。

打線は2回、相手先発・木村優人投手から3点を先制します。ノーアウト1塁から西野真弘選手が高めのストレートをライトスタンドへ運ぶキャリアハイを更新する第7号2ランホームラン。さらにその後、1アウト1、3塁のチャンスを作り麦谷祐介選手の犠牲フライで1点を奪いました。

しかし4回、田嶋投手は2アウト満塁のピンチから小川龍成選手に甘く入ったツーシームをセンターへはじき返され、1点を失います。それでも、続く友杉篤輝選手を低めのカットボールで空振り三振とし、最少失点で切り抜けました。

1点を返された直後、オリックスはすぐさまリードを広げます。ヒットとフォアボールで2アウト1、2塁のチャンスを作ると、麦谷選手が内角高めのストレートをセンター前へ運び、1点を追加。さらに続く廣岡大志選手が左中間へ2点タイムリーツーベースを放ち、この回、3点を奪いました。

5回にも1点を失ったオリックスは、その裏すぐに取り返します。1アウト2塁から西野選手の3打点目となるタイムリーで1点を追加。6回のマウンドにも上がった田嶋投手でしたが、連打を浴びノーアウト2、3塁のピンチを招いたところで降板。2番手の才木海翔投手は連続三振で2アウトとし、最後は代打・岡大海選手をライトフライに抑える好リリーフを見せました。

7回は岩嵜翔投手がマウンドへ。1アウト1、3塁のピンチから山本大斗選手にタイムリーを打たれ1点を失ったものの、後続を打ち取りました。8回はペルドモ投手、9回はマチャド投手がそれぞれ無失点に抑え、7-3で勝利。CS争いをしている4位・楽天とのゲーム差を3.5としました。なお、先発の田嶋は5回0/3を投げ、失点2、奪三振6、被安打7、与四球2と2ヶ月ぶり勝利となる6勝目をあげました。