三菱の新「“4WD”クロスオーバーSUV」発売！ 他にはない「豪華内装」採用の“3列7人乗り”仕様がスゴイ！ 「デザイン刷新」で利便性も進化！ “快適機能＆安全装備”が充実の「アウトランダーPHEV」最高級モデルとは？

豪華な最高級モデルの仕様とは？

三菱のクロスオーバーSUVで不動の人気を誇る「アウトランダーPHEV」は、2025年9月4日に一部改良が発表され、同日より販売が開始されました。

なかでも、最も高価な価格で設定されている最上級モデルとは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

一部改良で進化した最高級グレード、デザイン刷新した豪華内装が魅力！

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”三菱の新「“4WD”クロスオーバーSUV」です！ （30枚以上）

アウトランダーPHEVは、クロスオーバーSUV「アウトランダー」をベースとしたプラグインハイブリッドモデルです。

「日常ではEV、遠出はハイブリッド」というコンセプトのもと、電動車ならではの力強く滑らかで静かな走りを実現。

多様な天候や路面状況でも安心してドライブを楽しめる電動SUVとして進化を続けてきました。

2013年に世界初の4WD SUVタイプPHEVとして登場し、2021年には「威風堂堂」をコンセプトにフルモデルチェンジ。

さらに2024年には大幅改良が行われ、性能・商品力ともに高められています。

今回の一部改良の主なポイントは、インテリアデザインの刷新と予防安全機能の強化です。

まず、センターコンソールが高級感のある意匠に改められました。

加えて、コンソールボックス上部の肘置きスペースが拡大され、より快適な着座姿勢が可能に。

さらにボックス容量も増え、内部にはUSB Type-Cポートが追加されています。

ドリンクホルダーの位置も見直され、使い勝手が向上しました。

安全面では、踏み間違い衝突防止アシストが進化。

後退時には従来の超音波センサーに加え、リアビューカメラを活用することで歩行者の検知が可能となり、予防安全性能が高められています。

これらの進化を果たしたアウトランダーPHEVには、複数のグレードが設定されていますが、なかでも最上級モデルとして設定されているのが「P Executive Package（7人乗り 4WD）」です。

同グレードのボディサイズは、全長4720mm×全幅1860mm×全高1750mm、ホイールベースは2705mmと、他のグレードと大きく変わりません。

エクステリアは「P」グレードと同様に、クロームモールのフロントグリルやグロスブラック塗装されたガーニッシュや各所ピラー、2トーン切削光輝仕上げの20インチアルミホイールなどが特徴です。

内装は3列シート7人乗りのレイアウトとし、他のグレードには設定のないセミアニリンレザーシートを採用。

また、天井色は他グレードのライトグレーに対してブラックを採用し、より落ち着いた大人の空間を演出します。

くわえて、運転席と助手席にはシートヒーターとベンチレーション、リアシートにもシートヒーターを備えていたり、12スピーカーとデュアルアンプを配した上級オーディオシステム「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」も標準装備となっているなど、快適かつラグジュアリーな雰囲気を味わえるのもポイントです。

さらに、運転支援システム「MI-PILOT（マイパイロット）」や「三菱e-Assist」が標準装備されており、安全装備も抜かりありません。

パワーユニットは2.4リッターMIVEC DOHC 16バルブ直列4気筒エンジンは最高出力133ps、最大トルク195Nmを発揮。

くわえて前後にモーターを配し、四輪で駆動します。

なお、燃費はWLTCモードで17.2km／Lとなっています。

そんな最上級モデルである「アウトランダーPHEV P Executive Package（7人乗り 4WD）」の価格（消費税込み）は671万6600円です。