きちんと感もリラックス感も両方叶う♡ 着回し力◎な「ベージュスラックス」コーデ4選
トレンド感のあるアイテムも魅力的だけど、長く活躍してくれる万能ボトムがあると心強い！そこで今回は、中川紅葉とともに、ほどよいハリ感が魅力の「ベージュスラックス」の着こなしアイデアをご紹介。きちんと感もリラックス感も叶う優秀アイテムだから、ワードローブに取り入れれば毎日のコーデがもっと楽しくなるはず♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ベージュスラックス
ストレートのシルエットだから、スッキリはきこなせる万能ボトム。
ほどよくハリ感がある生地で、カジュアルなトップスでもきちんと感が出せるのがポイント。
Cordinate ゆる〜くリラックス♡ カジュアルTコーデ
Tシャツ×スラックスのシンプルなコーデ。ゆる〜い組みあわせも、「Mardi Mercredi」のインパクト抜群なデザインで一気にこなれ感UP！
Cordinate 白リボン×ベージュで圧倒的清楚コーデ
白×ベージュで清楚さ120％なコーデ。甘さと上品さを兼ね備えた白リボントップスで華やかな印象に。
Cordinate ロングスカート×スラックスでつくる上級者コーデ
4色のカラーをベージュで綺麗にまとめたテクニカルなコーデ。女み全開なアイテムもベージュスラックスとあわせることで上級者コーデに様変わり！
Cordinate シャツワンピで演出するオトナっぽコーデ
落ちついた色あい同士の組みあわせでデキる女感を演出。長めのシャツワンピでスタイルアップ効果も期待できちゃう♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来