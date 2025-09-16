きちんと感もリラックス感も両方叶う♡ 着回し力◎な「ベージュスラックス」コーデ4選

トレンド感のあるアイテムも魅力的だけど、長く活躍してくれる万能ボトムがあると心強い！そこで今回は、中川紅葉とともに、ほどよいハリ感が魅力の「ベージュスラックス」の着こなしアイデアをご紹介。きちんと感もリラックス感も叶う優秀アイテムだから、ワードローブに取り入れれば毎日のコーデがもっと楽しくなるはず♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ベージュスラックス ストレートのシルエットだから、スッキリはきこなせる万能ボトム。 ほどよくハリ感がある生地で、カジュアルなトップスでもきちんと感が出せるのがポイント。 6,900円／Olu.

Cordinate ゆる〜くリラックス♡ カジュアルTコーデ Tシャツ×スラックスのシンプルなコーデ。ゆる〜い組みあわせも、「Mardi Mercredi」のインパクト抜群なデザインで一気にこなれ感UP！ ベージュスラックスは着回し。BIG Tシャツ 7,700円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）シュシュ 2,090円／GOLDY ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ

Cordinate 白リボン×ベージュで圧倒的清楚コーデ 白×ベージュで清楚さ120％なコーデ。甘さと上品さを兼ね備えた白リボントップスで華やかな印象に。 ベージュスラックスは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）バングル 1,890円、サンダル 9,290円／ともにNADIA FLORES ENEL CORAZON TOYバッグチャーム 5,500円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

Cordinate ロングスカート×スラックスでつくる上級者コーデ 4色のカラーをベージュで綺麗にまとめたテクニカルなコーデ。女み全開なアイテムもベージュスラックスとあわせることで上級者コーデに様変わり！ ベージュスラックスは着回し。チュールフリルブラウス 8,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド）チュールフリルスカート 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ルームシューズ 2,420円／PAUL＆JOE（ワグ インク）

Cordinate シャツワンピで演出するオトナっぽコーデ 落ちついた色あい同士の組みあわせでデキる女感を演出。長めのシャツワンピでスタイルアップ効果も期待できちゃう♡ ベージュスラックスは着回し。フリルシャツワンピース 14,300円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）グレーキャミソール 5,900円／Olu. サンダル 9,290円／NADIA FLORES ENEL CORAZON 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来