◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害の準決勝が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が絶叫した。

準決勝３組に登場した昨年のパリ五輪５位入賞・村竹ラシッドが１３秒１７のタイムで同組２位となり決勝進出を決めると大会アンバサダーを務める女優・今田美桜は「おめでとうございます！ いや〜、うれしいですね〜」とニッコリ。

この言葉を受けた織田は「疲れた…」とポツリ。「もう、ドキドキさせないでよって。危なかった。１９歳のアメリカのホープにあとちょっとで食われるところでしたね」と続けると「１００分の２秒差？ 危ない。僕、６台目、７台目あたりでもう勝ったと思ったんですよ。ところが最後、ちょっと伸び悩んだというか、思ったより伸びなかったんで、えっ！？とか思ったんだけど、さすがですね。力ついてますね」と、その走りを評価。

「これはもう本気でメダルとるって私は思ってますから」と興奮気味に続けると「これ、史上初なんで。メダルをとるっていう記念日になると思います。その日が今日です」と断言していた。