土地取引の目安となる基準地価が16日公表されました。商業地の上昇率で全国4位となった地点があるのが北安曇郡白馬村です。海外からのインバウンドが増加しその注目度が価格上昇に反映されています。



グリーンシーズンでも海外からの観光客が目立つ白馬村。





オーストラリアから

「なぜ白馬に来たかというと、山を体験するためです。1ヶ月間日本を旅していて、ここがアルプスを体験するのに美しい場所だと思って来ました」





カナダから「魅力は、人々、村、小さなレストラン、小さなお店ですね。全部とても家庭的です。心地よく感じさせてくれます。そしてもちろん、山もアルプスがあってどこにでもあるものではないです。ユニークですね」16日、公表されたことし7月1日時点の「基準地価」。1平方メートルあたりの土地の価格で、商業地で去年と比べて全国4位の上昇率となったのがエコーランドと呼ばれる白馬村中心街の一角。1平方メートルあたり6万7500円で去年に比べおよそ3割1万5300円の値上がりです。村内の不動産会社は…さくら不動産有井美彩さん「コロナ明けからインバウンドの観光客の方や投資が相次いでおりまして、それで価格を押し上げている要因になっているかなと思います」そのすぐ近く。去年12月に開業したホテル「ラヴィーニュ白馬」リゾート地など全国11か所でホテルを展開しています。ラヴィーニュ白馬清水潔総支配人「やっぱり白馬という、あのポテンシャルの高いマウンテンリゾートではございます」夏は国内の客がメインですが、冬はオーストラリアやアメリカそしてアジアなど海外から訪れる客が全体の8割から9割にものぼります。今年の冬の予約の受け付けも始まっていてスキー場がオープンする12月中旬以降ホテルの稼働率がすでに80パーセントになる日も多く見られるということです。また、季節が南半球と真逆なことなどからオーストラリア方面から人気の高い白馬村。10年ほど前にはオーストラリアから村内に移住しビジネスを行う人が多かったと言いますが近頃は変化も…さくら不動産有井美彩さん「ここ数年でベトナムとかフィリピンとか、東南アジア系の方ですね、中国とか台湾に限らず、そういった暖かい国の方たちからの投資が増えているかなと思います。県内で上昇率の高かった商業地は白馬村のほかに下高井郡野沢温泉村や北佐久郡軽井沢町など人気の高い観光地が目立ちます。去年と比べた「変動率」の平均は、県内全体で、住宅地は29年ぶり商業地は33年ぶりとともに上昇しました。上昇の要因として長野や松本中心部など利便性の高い住宅地の需要が引き続き高いこと。そしてコロナ禍が明けインバウンド客が戻ったことで需要の回復がみられ長野や松本駅前のホテル用地などの需要が高まっているということです。