お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が15日に更新されたテレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。子供の習い事について持論を展開した。

子育ての悩みをリアルに語り合う人気企画「井戸ママ会議」。今回バービーは、お笑い芸人のエハラマサヒロ、モデルでタレントの高橋ユウとともに3人でトークを展開した。

その中で「子供の習い事」に話題が上がり、バービーは「私の中でエゴの習い事とそうじゃないのがある」と切り出し、「水泳、バレエは（親の）エゴ。私の場合」と語った。

現在1歳の子供を育てているが「バレエはスタイルが良くなるからやらせてあげたいっていう気持ちは分かるんだけど、大人になると、この人バレエ長くやってたなっていう品が出ません？それいくとレゲエヒップホップいけなくない？みたいな」と笑って投げかけた。

その上で、自身の子供には「私が礼儀とかを教えきれないから日本の伝統芸能をさせたい。着物を着られるようになってもらって、民謡を習わせたい。産後すぐに玉置浩二さんの動画を見たんですよ。それでウィキペディアみたらご実家が民謡教室やってて。本気で（習わせたいと）思ってます」と明るく語った。

これにエハラと高橋は笑いながら「それこそエゴすぎる！」とツッコミを入れていた。