ドライヤー熱で輝く髪へ♡HAIRSTAR ヘアミストで叶える新ケア

毎日のスタイリングをもっと楽に、もっと美しくしたい。そんな声に応えるべく誕生したのが「HAIRSTAR ヘアミスト」です。ドライヤーの熱を利用して髪を補修し、潤いとツヤを長時間キープ。さらに、上品なサイレントローズの香りがふわりと広がり、日常に贅沢なひとときを添えてくれます。人気のイオンスターブラシと併用することで、より理想的な美髪ケアが実現♡

ドライヤー熱を味方にするヘアミスト

価格：1,980円（税込）



HAIRSTAR ヘアミストの最大の特徴は、配合成分「メドゥフォーム-δ-ラクトン」。ドライヤーの熱によって髪表面で結合し、はがれたキューティクルを補修します。

水分や栄養の流出を防ぎ、シャンプー後も効果が持続。毎日のブローが髪を傷めるどころか、美髪ケアに変わる新発想のアイテムです。

贅沢な成分と香りで心まで満たす

髪に輝きを与える加水分解シルク、しなやかさを補う加水分解ケラチン、保湿力の高いスクワランを配合。乾燥やダメージを防ぎ、指通りなめらかな美しい髪へ導きます。

さらに、リッチで上品なサイレントローズの香りが広がり、ケアの時間がまるでフレグランス体験に♪

簡単ケアでサロン帰りの仕上がりへ

使用方法はとても簡単。タオルドライ後や乾いた髪にスプレーし、ドライヤーで仕上げるだけ。

イオンスターブラシと組み合わせれば静電気を抑えつつ、まとまりとツヤが格段にアップ。忙しい朝でも手軽に取り入れられるのが嬉しいポイントです♡

容量：110mL

香り：サイレントローズ

発売日：2025年9月12日

購入方法：公式サイト／楽天市場（COMING SOON）

髪も心も輝く新習慣♡HAIRSTAR ヘアミスト

「HAIRSTAR ヘアミスト」は、ドライヤー熱を利用して髪を補修し、潤いと香りをプラスする新発想のケアアイテム。

シンプルなステップで、サロン帰りのような美髪を毎日叶えてくれます。イオンスターブラシとの相性も抜群で、自分へのご褒美にもおすすめ♡

この秋は、HAIRSTARで髪も心もきらめく日常を手に入れてみませんか？