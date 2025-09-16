¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×½Ð¿È26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ì´¤Î»Ïµå¼°ÅÐÈÄ¤âà¥Î¡¼¥Ð¥óá¤Ê¤é¤º¡ÖÀ¾µÜ¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª¡ª¡×È¿¶Á¤ÎÀ¼
¡¡7¿ÍÁÈ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡¢µå¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºå¿À¡½DeNA(ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î(¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡¢26)¡£
¡¡¡ÖÃÏ¸µºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»µå»ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉã¤â¡¢º£²ó¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö1Æü¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡£¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉã¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦¤ØÈ´¤±¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥Î¡¼¥Ð¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾µÜ¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¡ª¡ª¡×¡ÖÆ£Àîµå»ù¤Î¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸³ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿»Ò¤ä¤Í¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤â¤³¤Î¿Í¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤Ï2009Ç¯¤«¤é12Ç¯¤Þ¤Ç»Ò¶¡¸þ¤±¶µ°éÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×(E¥Æ¥ì)¤Ë¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£