¡¡Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÀ°·Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë28²ó¤ÎÀ°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥í¥«¥ß¥í¥ó¥°¡ª¿§¡¹¤ÊÈ±¿§¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Í¥¤¥ë¤ä¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ°·Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿À°·Á¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÀ°·Á¤ÏÀµ²ò¡×¡Ö¹õÈ±¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿º¢¤È¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³Ü¤òºï¤ë¤Î¤È¤«Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¸å°ä¾É¤È¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡×¤Ç¡¢14ºÐ¤ÇÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Î½éÀ°·Á¤ò¤·¡¢¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×¤ÈÀ°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç28²ó¤Û¤ÉÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2023Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢À°·Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£