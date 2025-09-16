俳優の浜辺美波さん（25）とSnow Manの目黒蓮さん（28）がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）に、森田望智さん（29）と光石研さん（63）が出演することが16日に発表されました。

映画は、浜辺さん演じる就職活動に全敗する清水美空が、目黒さん演じる葬祭プランナー・漆原礼二と出会い、葬儀会社にインターンとして入社。“最高のお見送り”を目指し、数々の葬式に向き合っていく物語です。森田さんは美空と漆原が働く葬式会社で葬祭プランナーとして働き、先輩として美空にアドバイスを送る赤坂陽子を演じます。光石さんは葬式会社の社長で、社員を温かく見守る坂東稔を演じます。

出演について森田さんは「今回の撮影を通して、自分の家族のことを思い出しました。限られた時間の中で、大切な人を少しでも前向きな気持ちで送り出せるようなお別れの形にしたいと感じました。映画をご覧くださった皆さまにも、その想いを受け取っていただけたらうれしいです」とコメントしました。

さらに、光石さんは「坂東稔はとにかく包容力のある、朗らかな人であればいいなと思い演じました。主演の浜辺さんと目黒さんは、お二人ともまっすぐな眼差しを持ち、芯の強さを感じさせる方々。むしろ私の方が包み込まれ、安心してお芝居に臨むことができました。本作の題材には、“死生観”のようなテーマがあると感じています。人の死とはどういうものなのか...漠然としていながらも、誰にでも訪れるもの。映画を観て、たくさん泣いて、帰り道に家族や友人と作品の話をしてもらえたらと思います」と明かしました。