¡¡¸µºå¿À´ÆÆÄ¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê56¡Ë¤¬YouTube¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó¡¡Ìîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öºå¿ÀÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÅê¼ê¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÎOB²¼Ìø¹ä»á¤È¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡£1ÈÖ±¦Íã¡¦¿¿µÝÌÀ¿®¡¢2ÈÖÃæ·ø¡¦ÀÖÀ±·û¹¡¢3ÈÖº¸Íã¡¦¶âËÜÃÎ·û¡¢4ÈÖ°ìÎÝ¡¦¥Ð¡¼¥¹¡¢5ÈÖ»°ÎÝ¡¦³ÝÉÛ²íÇ·¡¢6ÈÖÆóÎÝ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡¢7ÈÖÊá¼ê¡¦ÅÄÊ¥¹¬°ì¡¢8ÈÖÍ··â¡¦µÈÅÄµÁÃË¤È¡È½çÅö¡É¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¸å¤Ë¡¢9ÈÖÅê¼ê¡Ä¤Ç¤Ò¤È¥¿¥á¡£¡Ö²¼Ìø¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²¼Ìø»á¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÌðÌî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ìÈÖ¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤Åê¼ê¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¡¦¿¿µÝ¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤ò½Å»ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿2¡¢3ÈÖ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤¬ÀäÌ¯¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£85Ç¯¤ÎVÀï»Î¤¬ÊÂ¤ó¤À4¡Á6ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£7ÈÖ¡¦Êá¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤«ÅÄÊ¥¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£ÅÄÊ¥¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ¼ºÎé¤À¤±¤ÉÊá¼ê¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¤éÅÄÊ¥¤µ¤ó¡×¤ÈÄÌ»»474ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡8ÈÖ¡¦µÈÅÄ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤âÀ¨¤µ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤ÈÅ·ºÍÅª¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¡£¤½¤·¤Æ°Õ³°¤¹¤®¤ë¡©Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¡¢ÌÌÇò¤¤Åê¼ê¡£¥°¥é¥Ö¤¿¤¿¤ÉÕ¤±¤ëÅê¼ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁª½ÐÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£