気象庁は、9月22日頃から全国で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、22日頃から平均気温の平年比＋2.2℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。

■北海道地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上



北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１７日と２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

■東北地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上



東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１７日と２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

■関東甲信地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上



関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１８日頃までと２２日頃からはかなり高くなる見込みです。



熱中症となりやすい状態が続き、１８日頃までは熱中症の危険性が高い状態となります。引き続き、屋外での活動などでは飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■北陸地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１７日と２２日頃からはかなり高くなる見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■東海地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上



東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。



熱中症となりやすい状態が続き、１８日頃までは熱中症の危険性が高い状態となります。引き続き、屋外での活動などでは飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■近畿地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上



近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■中国地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上



中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■四国地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上



四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高くなる見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州北部地方(山口県含む)

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高くなる見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州南部・奄美地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上



九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■沖縄地方

９月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．３℃以上



沖縄地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。



農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。