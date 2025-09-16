テレ朝・堂真理子アナ「家族からも大人気」手料理披露「盛り付け綺麗」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/09/16】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが16日、自身のInstagramを更新。料理研究家の土井善晴氏から教わったハンバーグレシピについて投稿した。
【写真】テレ朝アナ「家族からも大人気」の手料理披露
堂は「おうちごはん。だいぶ前ですが時間がある時にじっくり盛り付けをしたハンバーグの写真です。土井先生から教えていただいたハンバーグのレシピは、家族からも大人気です。今週も頑張りましょう」とコメントし、レンコンやカボチャなどの野菜と一緒に美しく盛り付けられた手作りハンバーグを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「盛り付け綺麗」「参考になる」「家族が羨ましい」「プロ級の仕上がり」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堂真理子アナ、土井先生レシピのハンバーグ披露で料理上手ぶり
