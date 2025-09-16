浜崎あゆみ、美バスト際立つベアトップ衣装姿「かっこいい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/09/16】歌手の浜崎あゆみが16日、自身のInstagramを更新。コンサート中の写真を公開した。
【写真】浜崎あゆみ、美バスト際立つベアトップ衣装姿
浜崎は「Asia tour 2025後半戦いよいよスタートします！！まずは国内追加公演、大阪2daysいくよーーーっ！！！」とコメントし、ステージで白いベアトップにデニムを組み合わせた衣装を着用し、美しいバストが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「ステージ衣装素敵」「大阪楽しみ」「スタイル良すぎ」「パフォーマンス最高」「行きたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浜崎あゆみ、ベアトップ姿披露
