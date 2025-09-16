中村仁美アナ、息子への手作り弁当9パターン公開「愛情たっぷり」「バリエーション豊富」
【モデルプレス＝2025/09/16】フリーアナウンサーの中村仁美が16日、自身のInstagramを更新。息子たちへの手作り弁当の写真を投稿した。
中村は「お弁当備忘録。魚介嫌いだが頑張って完食してきた鮭弁当、豚キムチ丼、既成の焼売弁当」など9種類のメニューを紹介し、「最近2段の曲げわっぱではなくお米の上にドンとおかずを乗せちゃうお弁当多し。1つでも洗い物を減らしたい、ただ、それだけの理由です」とコメント、バリエーション豊かな手作り弁当の数々を披露した。
この投稿に、ファンからは「尊敬する」「愛情たっぷり」「参考になる」「バリエーション豊富」「お疲れさま」「息子さん幸せですね」などのコメントが寄せられている。
中村は、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美アナ、9種類の手作り弁当備忘録公開
