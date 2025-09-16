【写真特集】Snow Man目黒蓮・中島健人・IVEウォニョン・山下智久ら「ブルガリ」展覧会フォトコールに豪華集結＜第一夜＞
【モデルプレス＝2025/09/16】9月16日、国立新美術館にて「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜が開催された。Snow Manの目黒蓮、中島健人、山下智久、IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョンら豪華著名人が集結した。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
それに先立ち行われた第一夜のフォトコールには、小雪、桐谷美玲、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンらが来日した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜
