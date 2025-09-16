◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 町田１―１ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウル（韓国）とホームで対戦し、１―１で引き分けた。

町田はＦＷオセフン、ＦＷナサンホの韓国コンビを先発で起用。ベンチメンバーには１１日にウェスタンＵから加入したＤＦ今井智基も加わった。ＦＣソウルは今季リーグ戦で１２チーム中７位と苦戦しているが、今回でＡＣＬは通算９回目の出場。２０１３年には準優勝も経験しており、アジアでの実績は町田を大きく上回る。元イングランド代表ＭＦジェシー・リンガードらを擁する強敵だ。

町田はアグレッシブに球際を攻めてくる相手に対して序盤から攻め込むが、ネットを揺らせない時間が続いた。前半３１分にはドリブルで切り込んだＦＷ相馬勇紀が左クロスを上げて、ＤＦ望月ヘンリー海輝が頭で合わせるが得点にはならず。相馬はエリア左からゴール右を狙ったが、ポストに阻まれた。

すると前半３８分、ＤＦ林幸多郎がエリア内で相手にファウルを与えてＰＫを献上。しかしＶＡＲ判定の結果、ファウルではないと判断されて事なきを得た。ただ、ゴールを奪うことはできず後半を迎えることになった。

打開できないまま迎えた後半１４分、相手に先制点を許した。ＤＦ昌子源のパスがカットされカウンターになると、右サイドからリンガードが右足でグラウンダー性のクロスを送る。走りこんできたＦＷマルコ・ドゥガンジッチに右足で押し込まれた。

しかし、後半３５分に日本代表から帰還した望月ヘンリー海輝が結果を残す。ＭＦ下田北斗の左クロスをＦＷ藤尾翔太がエリア右に流すと、望月が滑り込みながらゴールに押し込んだ。その後は逆転を狙い好機も作るが、ネットを揺らすことは出来ず。アジア初戦は引き分けで終わった。