ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル雇用統計（7月）
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
21:15
カナダ住宅着工件数（8月）
予想 27.4万件 前回 29.41万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（8月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
米小売売上高（8月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（8月）
予想 -0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
米輸出物価指数（8月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
22:15
米鉱工業生産指数（8月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 77.4% 前回 77.5%（設備稼働率)
23:00
米企業在庫（7月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（9月）
予想 33.0 前回 32.0
17日
2:00 米20年債入札（130億ドル）
米FOMC開催（1日目、17日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
ベッセント米財務長官、スペインと英国を訪問（～18日）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル雇用統計（7月）
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
21:15
カナダ住宅着工件数（8月）
予想 27.4万件 前回 29.41万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（8月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
米小売売上高（8月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（8月）
予想 -0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
米輸出物価指数（8月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
22:15
米鉱工業生産指数（8月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 77.4% 前回 77.5%（設備稼働率)
23:00
米企業在庫（7月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（9月）
予想 33.0 前回 32.0
17日
2:00 米20年債入札（130億ドル）
米FOMC開催（1日目、17日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
ベッセント米財務長官、スペインと英国を訪問（～18日）
※予定は変更されることがあります。