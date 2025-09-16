21:00
ブラジル雇用統計（7月）
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

21:15
カナダ住宅着工件数（8月）
予想　27.4万件　前回　29.41万件

21:30　
カナダ消費者物価指数（CPI）（8月）
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.7%（前年比)

米小売売上高（8月）
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.3%（自動車除くコア・前月比)

米輸入物価指数（8月）
予想　-0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

米輸出物価指数（8月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

22:15
米鉱工業生産指数（8月）
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)
予想　77.4%　前回　77.5%（設備稼働率)

23:00
米企業在庫（7月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)

米NAHB住宅市場指数（9月）
予想　33.0 　前回　32.0

17日
2:00　米20年債入札（130億ドル）


米FOMC開催（1日目、17日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
ベッセント米財務長官、スペインと英国を訪問（～18日）

※予定は変更されることがあります。