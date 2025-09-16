※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は在宅勤務を装い義妹と密会を続けていましたが、妻はお隣さんの証言からその事実を知り、夫断捨離計画を始動します。平静を装いながら証拠集めを狙う妻に対し、夫は油断しきって義妹を家に呼び続けます。そんなある日、会議中に呼び鈴が鳴り、無視しようとするも鳴り止まず、夫は玄関へ。ドアを開けると立っていたのはお隣さん。「騒ぎ声がうるさい」と告げ、しらばっくれようとする夫に…？



しらばっくれてもムダ！妻にバレるのだけは…！相手はあくまで妻という建前録音した証拠をもってマンションにクレームを入れると言うお隣さん。お隣さんと妻の仲を知らない夫は、まだ言い逃れできると思っている様子。部屋にいるのはあくまで妻だと言い張ります。当然お隣さんは追撃の手を緩めるつもりはなく…？(ぽん子)