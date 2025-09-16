自民党総裁選は、出馬表明ラッシュとなっています。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンについて解説します。

1．小泉氏…なぜ？持論を“封印”

2．“封印”で集まる票・逃げる票

3．「所得減税」を鮮明に…小林氏

■小泉氏の持論を“封印”とは

──小泉氏は「持論」を封印とはどういったことでしょうか？

小泉氏は、複数の陣営幹部によりますと、去年打ち出した目玉政策「選択的夫婦別姓」「解雇規制の見直し」などを、どうも「封印」するようなんです。その戦略は、表向きの理由と裏向きの理由があります。

表向きの理由は、「1年たって状況が変わった」「分裂した党を1つにするため」と言っています。裏向きの理由は、「議員票、党内の幅広い支持を得るため」と言えます。

陣営幹部も「前回はエッジの効いた政策で目立つことで『勝ち抜く』戦略をとったが、今回は『曖昧戦略』をとることで幅広い支持を得て『守り抜く』戦略」で勝利を目指すとしています。

今回の候補者と石破首相を加えた党内での立ち位置を見てみると、小泉氏は候補者の中でも「リベラル」な立ち位置で、具体的な政策としては「選択的夫婦別姓」には「賛成」の立場です。

立場の近い石破陣営の票も獲得した上で、意見が分かれる「リベラル」な考えを表向きは“封印”することで、党内の「保守的」な支持層、これまでは高市氏、小林氏を支援していた議員、党員の支持を拡大して、今回、支持を広げることを狙う戦略なんです。

■“封印”で集まる票・逃げる票

──自民党といってもリベラルから保守まで幅広い層があるという中で、その戦略はわかるのですが、「小泉氏らしさ」を失ってしまうのではと指摘する声はないのでしょうか。“封印”で集まる票・逃げる票はあるのでしょうか？

総裁選をめぐる議員票の奪い合いは、取材をしているとすでにかなり本格化していると感じます。

まず、集まる票について、16日、新たに去年出馬した候補者の1人の加藤財務相が小泉氏支援に回ることがわかりました。加藤氏は党内で「保守的」な立ち位置で、陣営関係者は「小泉氏が持論を封印することで支持を得られることにつながった」と話しています。

逆に、逃げる票について、ある現役閣僚の1人は「小泉氏は改革路線が魅力だった。持論を封印したら普通の議員だ」と批判しています。

小泉氏は持論を封印することで、「突破力」に期待していた議員や党員の支持が「離れる」リスクに直面しています。

小泉氏が会見に向けて、どういう政策を打ち出すか詰めの協議を行っているとみられ、どう語るのかに注目したいのですが、「理想」か「現実」か難しい選択を迫られていそうです。

■小林氏の「所得減税」狙いは？

──一方で16日、小林氏は自らの政策を鮮明に打ち出しました。中でも、「所得減税」を打ち出した狙いはどこにあるのでしょうか？

今回の総裁選、焦点の1つが、どの候補が「減税」にまで踏み込むかとみています。なぜなら、自民党が参院選で給付を打ち出して負けたことで、候補者がこれまでの政策をどう修正するかが注目の中、小林氏が初めて「減税」に踏み込みました。

陣営幹部によりますと、年間で払っている所得税のうち一律で、例えば10％とか20％を控除する、減税するものをイメージしているということです。ただ、この場合、高所得者ほど減税額が多くなってしまうので、減税額には上限を設けると。そして、1年とか2年とか時間を区切って行う案を検討しているということです。

これによって、陣営幹部は「現役世代の所得が減った層の手取りを増やすことが可能になる」と話しています。別の陣営関係者は「参院選で負けた反省を踏まえ、自民党が積極的に変わる姿を見せて支持を拡大したい」としています。

もちろん、課題は財源をどう確保するかで、小林氏には選挙戦での説明が求められます。

──この定率減税の考えには小林氏の「攻め」の姿勢が見えると思いますが、小泉氏は現状では「守り」の姿勢に入るのではとみられているわけですね。

現状では、そう言えると思います。

まだ、小泉氏は出馬の表明会見もしていないので何を打ち出すかに注目ですが、陣営は「守り」を固め支持を拡大する戦略をとっていると言えます。

今後、どういった戦略を出すのか、まだまだこれから選挙戦に注目したいと思います。