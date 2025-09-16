9月17日からスタートする東京ディズニーリゾートのハロウィーンイベント『ディズニー・ハロウィーン』。解禁となったハロウィーン仮装への暑さ対策を取材しました。

パーク内には、ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットなどが設置され、ハロウィーンの世界観を楽しむことができます。16日には、一足先に報道陣に向け、ハロウィーンパレード『ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”』が公開される予定でしたが、暑さのため急きょ中止となりました。

パレードを待っていたファンは「残念、パレード見に来ていたので。暑いので仕方がないと思います」と話しました。

そして、普段は許可されていないパーク内での全身仮装が解禁（10月1日〜15日は全身仮装期間外）となり、気合を入れてきたお客さんたちでしたが、この暑さに「もう汗びっしょり。やっぱウィッグなんで蒸れるから大変だなって。汗拭きシートも5枚ぐらい使って」、「めちゃめちゃ暑いです。ここらへん（顔まわり）がこもってしまうのでマフラー巻いてる感じ」という声も上がりました。

それでも仮装を楽しもうと、暑さ対策をしてきたという来園者は「私もこれシアーというか、透ける素材のものを選んで、なるべく暑さを軽減できるようにしました」や「扇風機持って歩いているのと、ミストが出るのでそれで冷やしながら、暑いので欲張らずに」と、暑さ対策の工夫を語りました。