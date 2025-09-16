元ミス東大・神谷明采の顔、心配の声 お酒飲んで真っ赤に「アレルギー反応？」「大丈夫？」
ミス東大2020グランプリでタレントの神谷明采が15日、自身のXを更新し、お酒を飲んだあとに顔が急激に赤くなる写真を投稿した。
【写真】ひえっ！アレルギー反応だろ…お酒飲んで顔真っ赤の神谷明采
Xでは「お酒弱すぎ問題 ビール一杯、5分ごとの経過がこれ（閲覧注意）」と写真を4枚公開。顔が徐々に真っ赤に変化していく様子を見ることができる。
これにファンは「アルコール弱いと言うよりはアレルギー反応なのでは？」「俺が何回人に説明しても分かってもらえない症状出てて超共感」「飲んだらあかん気がします」「これだけは言いたい。「お酒は呑めない」と申告してる人に遊び半分で、または強制的に呑ませてはダメ」「大丈夫？心配になる顔なんだけど…」など心配する声があがっている。
神谷は「ミス東大2020」と「Miss of miss2021」でグランプリを獲得した神谷は、タレントとして『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ）などのバラエティーに出演。グラビア活動もするなど、多彩に活躍している。
