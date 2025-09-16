大規模災害が起こった際、被災した病院の患者などを被災地域の外へ搬送するために設置される医療搬送拠点。迅速な設置と運営の手順を確認しようとDMATによる訓練が新潟空港で行われました。



新潟空港で行われた医療搬送拠点の設置・運営訓練。「医療搬送拠点」は大規模災害が起きた際に被災した病院の患者などを集約し、被災していない地域へ搬送するための拠点です。



訓練は県内の災害派遣医療チーム「DMAT」の約50人が参加。県内で大規模地震が発生し、被災した病院の患者を県外へ搬送する想定で行われました。DMATは航空機での搬送に向けて空港に隣接する施設に簡易ベッドなどの資材や機材を準備…患者の受け入れ方から搬送するまでの流れを確認しました。





東日本大震災や能登半島地震では病院などが倒壊やライフラインが絶たれるなど被災地の医療提供が困難となるケースがありました。そのため、被災地の外へ患者を安全に搬送できる医療搬送拠点の重要性が増しています。〈参加したDMAT〉「災害はいつ来るかわからないのもなので研修で自分の中で学びを深めていって災害が来た時に立ち回れるように常に心構えをしたいなと思います」〈新潟大学 高橋昌特任教授〉「医療だけでなく介護・福祉・保険の幅広い患者さん、あるいは要介護の方々の搬送が 今後増えてくると思いますので、そのためにも医療搬送拠点の訓練は今後さらに充実して進める必要があると思っています」DMATは今回の訓練を受け、医療搬送拠点の効率的な設置・運営のマニュアルを作成し、災害に備えるということです。