可愛いの付いててこの値段！？【ハニーズ】40・50代が持ちたい♡「上品バッグ」

大人に似合うきれいめバッグを探している40・50代は、【ハニーズ】に注目！ 特に、ハニーズの一部店舗で展開されている大人向けブランドの【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】なら、上品なデザインで可愛いアクセントや便利アイテムが付いた、おしゃれなバッグが多数登場しています。いつものコーデに合わせても品よくまとまり、大人世代も取り入れやすいデザインが豊富。お得感のある価格で、思わず手に取りたくなるはず。今回は、可愛いひと工夫を加えたハニーズの上品バッグをご紹介します。

甘すぎないリボンがアクセント

【GLACIER lusso】「リボンハンドルバッグ」\4,980（税込）

きれいめで上品なバッグに、リボンがさりげないアクセントに。シンプルすぎず、大人可愛くきまりそう。ほんのりとフェミニンな雰囲気が加わったデザインは、あくまで甘さ控えめ。カチッとしたシルエットで、通勤コーデにも自然と馴染みそう。このデザインなら、フォーマルなシーンにも取り入れられそうです。

コロンと可愛いきれいめボストン

【GLACIER lusso】「ボストンバッグ」\4,480（税込）

角を落としたスクエアフォルムで、使いやすいボストンバッグ。ハンドル部分に付いたストラップが、さりげなくおしゃれ感をプラスしてくれます。約25cm × 15.5cmの大きさに、マチもしっかり9cmあるので、財布やスマホ、ポーチなど必要なものをすっきり収納。大きすぎないサイズ感で普段使いしやすそうです。

おしゃれ配色の上品高見えトート

【GLACIER lusso】「ハンドル２ｗａｙトート」\4,980（税込）

品のあるレザー調素材が高見えする、大人世代にもぴったりのデザイン。A4サイズがすっきり入る縦型で、通勤バッグとしても活躍してくれそう。アクセサリー感覚で付けておけるミニポーチは、カードや小物を入れておけそうなちょうど良い大きさ。可愛らしいアクセントとしてだけではなく、小物をサッと取り出せて便利に使えるのも魅力です。

きれいめコーデに映えるクラシカルバッグ

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

バッグの中で迷子になりやすいリップをすぐに取り出せる、便利なリップケース付き。可愛らしいアクセサリーのように見えるのも嬉しいポイントです。クラシカルな雰囲気が漂う上品なデザインで、きれいめコーデに自然と馴染みそう。いつものコーデに取り入れるだけで、洗練された印象に見せてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N