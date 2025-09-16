BE:FIRSTが監督から直接演技の指導を受ける！「空」MV撮影舞台裏を収めたビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、9月17日にリリースする8thシングル「空」MV撮影の舞台裏を収めた、Behind The Scenes映像を公開した。

■BE:FIRSTメンバーの飾らない姿を収録

BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

さらに、日本のボーカルグループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開されたのは、“ちいさな優しさ”をテーマに、『愛がなんだ』や『からかい上手の高木さん』で知られる今泉力哉監督が脚本・監督を手掛けた「空」MVの撮影裏を収めたBehind The Scenes映像。今泉監督から直接演技の指導を受けながらMVが制作される過程や、BE:FIRSTメンバーの飾らない姿が収められている。YouTubeの音声トラックには撮影現場での撮影時の音声も公開されているので、ぜひチェックしよう。

■「空」はタイアップ曲含む計4曲収録で9月17日リリース

そんな「空」はいよいよ9月17日に8thシングルとしてリリースされる。「空」の他、渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA～」の合計4曲が収録。

MV盤には「空」MVと「Secret Garden」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、MV本編からさらにストーリーを深掘りした約7分に及ぶ「空」の-MV Director’s Cut-の収録と、BESTY（BE:FIRSTのファンの呼称）必見の内容となっている。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST「空」特設サイト

https://befirst-sp.com/Sora/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

