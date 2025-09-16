2025年9月16日（火）から9月21日（日）まで、『丸井今井札幌本店』大通館9階催事場にて開催される『あんこ博覧会2025』に、札幌市清田区の洋菓子店『Pâtisserie PROUST（パティスリープルースト）』が初出店し、新商品『Hug』が先行販売されています。

新商品『Hug』は、ふんわりしっとりした軽やかな生地で様々なクリームや素材をぎゅっと包み込んだパフケーキサンド。『ラズベリー』『アーモンド』『あんこバターソルト』『ラムレーズン』の4種類が登場します。

『Hug “anko butter salt”』（400円）は、北海道産バターを使ったバタークリームにフランス産ゲランドの塩を振りかけ、北海道十勝産の粒あんが中央にぎゅっと包み込まれています。

あんこ、バター、塩が甘味を引き立てつつ切れの良い味わいです。

甘酸っぱさが魅力の『Hug “raspberry”』（400円）は、北海道産バターと北海道帯広産ラズベリーをピューレにしたものを合わせたラズベリーバタークリームがサンドされています。

北海道産バターと自家製プラリネアーモンドを合わせたプラリネアーモンドバタークリームがサンドされた『Hug “almond”』（400円）は、バターとアーモンドの香りが響き渡ります。

アーモンドキャラメリゼを砕き、ザクザクした食感がアクセント！

『Hug “rum raisin”』（400円）は、華やかな香りの余韻が心地良い。

北海道産バターとサルタナレーズン、トンプソンシードレスの2種類のレーズンとディロンラム オルタージュ（XO)に漬け込んだ自家製ラムレーズンを合わせたラムレーズンバタークリームです。

『Hug』は冷蔵商品なので、常温に置いておく時間によって美味しさも変わってきます。

冷蔵庫から出したては、生地もクリームもかためで、バタークリームが冷たさを感じると同時にスッと口の中で溶け、生地の口溶け感を最も感じられる食感です。

冷蔵庫から20分常温に置くと、バタークリームが柔らかくなり、生地のふんわり感とバタークリームのまろやかさが感じられる食感に。

冷蔵庫から1時間常温に置くと、バタークリームが一気に口に広がり、生地のふんわり感とホロホロと崩れるような食感を楽しむことができます。

『Hug』は、『あんこ博覧会2025』で先行販売され、実店舗では9月18日（木）から販売されます。お楽しみに！

詳細情報

Pâtisserie PROUST

住所：北海道札幌市清田区平岡3条4丁目3-27 1階

営業時間：10:00～18:00

電話番号：011-802-7851

定休日：毎週水曜日

※9月1日～9月14日 10:00～20:00

※9月16日、17日、24日は定休日

※祝日と重なる場合は定休日を変更する場合があります

あんこ博覧会2025

開催期間：2025年9月16日（火）～9月21日（日）※最終日は17:00終了

開催場所：丸井今井札幌本店大通館9階 催事場

北海道Likers編集部のひとこと

大切な人を優しくぎゅっと抱きしめるような、そんなどこか懐かしく優しい『Hug』。常温に置く時間によって食感が変わるので、自分好みの柔らかさを見つけるのも楽しそうですね！

全国発送もしているので、遠方の方への贈り物にもおすすめです◎

『丸井今井札幌本店』で開催される『あんこ博覧会2025』には、『Pâtisserie PROUST』の限定商品も登場するので、併せてチェックしてみて！

