不幸な猫ちゃんを1頭でも救うため、日々活動を続けている保護猫団体「花の木シェルター」代表さん。そんな代表さんにかまってほしい猫ちゃんは…。あまりにも圧の強い猫ちゃんの"アピール方法"が可愛すぎると話題に。投稿は265万再生を突破し、「私ならナデナデしちゃう（笑）」「相当のかまってちゃんですねｗ」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事相手と電話中の男性→かまってほしい保護猫が、ヒザに手を伸ばして…絶対に無視できない『健気な行動』】

どうしても代表さんにかまって欲しいぷっちちゃん

Instagramアカウント『阪田』さんに投稿されたのは、ある日の保護猫団体の代表を務める阪田さんの仕事風景。猫の路上死ゼロを目指す活動に取り組んでいる代表さんは、忙しい日々を送っているのだそう。この日も、机に向かって仕事に勤しむ代表さんは電話対応をしながら、書き物をしていたといいます。

すると、そこにギジシロ猫のぷっちちゃんがやってきました。ぷっちちゃんは代表さんにかまってほしいようで、電話をしている代表さんの膝の上が空いていることに気づくと、こっそりと膝の上に乗ろうとしたそう。

しかし、代表さんはお仕事の真っ最中。ぷっちちゃんのおねだりをさりげなくかわしていたといいます。

代表さんにバレてしまったぷっちちゃんの次の作戦は…

こっそりと代表さんのお膝に乗ろうとしたところ、すぐにバレて避けられてしまったぷっちちゃん。すると、今度は別の作戦で代表さんの気を引くことに。その作戦とは…デスクに置かれていたノートの上に座り込むこと！

仕事の手を止めてしまえば、代表さんは目の前にいるぷっちちゃんのことをかまう他にありません。

しかし、作戦はそう上手くはいかなかったご様子。ぷっちちゃんがノートの上に乗ると、代表さんは優しくぷっちちゃんを押して、ノートから降りるように促したそう。熱意を持って仕事に取り掛かる代表さんの気を引くのは、なかなか難しいようです。

『絶対にかまってほしいぷっちちゃん』VS『仕事をしたい代表さん』

第二の作戦もことごとく見破られてしまったぷっちちゃん。しかし、ぷっちちゃんのかまってほしい気持ちは、この程度では収まりません。ぷっちちゃんは再びノートの上に乗ると、またしても代表さんの手を止めようとしたそう。その執念からは、どれだけ代表さんのことが好きなのかが伝わってきます。

こんなに可愛らしいアピールをされたら、ついつい手を止めてしまいそうになってしまいますが、代表さんはやはり一貫して仕事を続けていたそう。そんな命を救うことと真剣に向き合う代表さんの姿を見ていると、猫の保護活動をされている方々への感謝の気持ちがふつふつと湧き上がってきます。

代表さんにどうしてもかまって欲しいぷっちちゃんの姿を見た人からは、「可愛いネコハラ（笑）」「猫ちゃんあるあるですね」「邪魔しに来るほどボランティアさんに懐いてるのが伝わってきます」と、たくさんの反応が寄せられることに。

Instagramアカウント『阪田』さんでは、猫の路上死ゼロを目指して活動する保護猫団体の代表である阪田さんと、保護猫ちゃんたちの日々の様子が投稿されています。

ぷっちちゃん、スタッフの皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「阪田」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。