iOS 26配信開始。新しい「リキッドグラス」の世界へようこそ
ついに来た、新しい体験が。
iPhone 17シリーズの発売を直前に控え、新しいiPhoneとの出会いにワクワクしている人も多いと思います。
でも、買い替えなくても新しい体験はできます。
iPhoneの基本ソフトウェア「iOS」の最新版。iOS 26ついに正式リリースでございます。
「リキッドグラス」デザインを採用。まるでガラスの世界
今回のiOS 26では、これまでとボタンやアイコンの表現すら変わるという、iOS 7以来12年ぶりの大幅なデザイン変更が行われています。デザインのテーマはガラス調の「リキッドグラス」。
さまざまなボタンやデザインが半透明でクールな姿へと変化しているので、OSをインストールするだけで、まったく新しいiPhoneを体験できるのがいいですねー。買い替えなくても新しいiPhone気分を味わえて最高かと。
対応機種はiPhone 11以降（iPhone SE 第2世代含む）、アップデート方法は
「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」の「iOS 26にアップグレード」から（僕のiPhoneはiOS 18.7がインストールされていなかったので、そちらのアップデートも表示されています）。
僕のiPhone 15 Proですとダウンロード容量は14.07GBでした。でかい…。
サイズもサイズですし、色々とアプリの見た目なども変わっているので、安定したWi-Fiと時間に余裕があるときにどうぞ。
