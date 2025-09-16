タレントの菊地亜美（36）が16日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで仲良しという超人気女優との2ショットを投稿した。

菊地は「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」と女優・北川景子と笑顔の2ショットを投稿した。

北川との出会いについて「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中での初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことを今でも忘れません」と振り返った。

また「景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった」と感謝し「それから定期的に会ったり連絡を取るようになって、景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に」と仲が深まったことを明かした。

「今はお互い2人の子どものママになって、また違う視点で色んな話ができてとても楽しかった」とし「出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」などと伝え「私のインスタ初登場な景子さんでした」とつづった。