夫が“私じゃない誰か”と『カップル宿泊プラン』を予約。「一緒に行きましょう」義母と現場へ向かった結果

筆者の友人の体験談です。結婚5年目。娘も4歳になり、幸せな家庭を築いてきました。しかしこの数ヶ月、夫の変化を感じてきました。急に増えた残業や休日出勤、今まで無頓着だったスマホにロックがかかるようになり……こうなると、不倫を疑わずにはいられませんよね。そんなある日、状況に大きな変化が現れました。

実は私の最強の味方は義母でした。この後、不倫相手に慰謝料を請求。夫に対しては離婚を選ばず、「私の方が経済的に有利な条件」を夫に全て飲ませて再出発としました。

それでも、あの夜から私の中では夫との夫婦関係は完全に終わっています。今はただ、娘が育って手が離れるのを待っているだけ。その時が来たら、夫から搾り取れるだけ絞りきって、綺麗さっぱり離婚をするつもりでいます。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。