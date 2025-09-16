便利なのキターーッ！（喜）【3COINS】見た目もスマート♡「モバイルストラップ」

トレンド感のあるセンスのいいアイテムが手頃な価格で買える【3COINS（スリーコインズ）】には、使い勝手だけでなく見た目にもこだわった「モバイルストラップ」も複数ラインナップ。おしゃれ & 便利に使えそうなアイテムをピックアップしました。

こういうのが欲しかった！ 充電ケーブルになるスマホショルダー

普通のスマホショルダーに見える「ケーブルスマホショルダーCtoC」。実は、ストラップの部分が充電ケーブルになっている便利アイテムなんです。使いたい時は、キャップを外すだけ。キャップの部分はスライドさせてロックするため、スマホショルダーとして使っている時に外れてしまう心配もなさそうです。高速充電にも対応していて、データ転送などにも使えるのが魅力。ガジェットには見えないスマートなデザインも◎ カラーはアイボリー・ブラック・グレーの3種類で、値段は\1,100（税込）です。

いろいろ使えそう！ クリアポーチ付きのスマホショルダー

便利なスマホショルダーですが、一緒に小物も持ち歩けたらいいのに……なんて感じることありませんか？ そんな人におすすめなのが、こちらの「PVCポーチ付きスマホショルダー」です。スマホショルダーに透明感のあるクリアポーチが2つついたおしゃれ & 便利な一品。大きいポーチはICカードや小銭、小さなポーチはリップを入れるのにちょうどいいサイズ感です。これがあれば、スマホショルダーだけで身軽におでかけできそう。カラーはクリアブルー・クリアブラック・クリアホワイト・クリアオレンジの4種類から選べます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A