井上VSアフマダリエフ戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。強敵に見せ場を作らせなかった熱戦で、強烈なカウンターを浴びせたワンシーンに改めて感嘆の声が広がっている。

強打を誇るアフマダリエフと12ラウンドを戦い抜いた井上。反響を呼んでいるのは第9ラウンド、1分を切った場面での攻防だ。ロープ際へ追い込まれながらも、右アッパーの超速カウンターが炸裂。強烈なパンチを被弾したアフマダリエフだったが、動じることなく拳を交えていた。

スロー映像では、井上の右アッパーがアフマダリエフの顔面を捉えた様子がはっきりと映り込んだ。中継した「Lemino」の実況席からは驚きを通り越して、笑いまで漏れた衝撃シーンはネット上で反響。「最早、芸術的」「この技術に震えました」「漫画みたいなアッパー」「これはまさにリアル矢吹丈」と、井上の技量に驚く声が相次いだ。

被弾したアフマダリエフに対しては「これでダウンしないってのも凄い」「おかしいだろ 普通は倒れるわ」と、衝撃が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）