保護主さんのお膝の上で、ダンスを踊っている猫ちゃん。可愛らしい曲調とは裏腹に、そのお顔が…？開始早々浮かべていた表情が何度でも見たくなると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56.1万再生を突破し、「最初の顔しんでて無理w」「最初の顔みたさに何周もしたw」といった声があがりました。

【動画：猫に踊ってもらおうとした結果…】

優しいお顔のイケメン猫ちゃん♡

TikTokアカウント「okoge.com」に投稿されたのは、保護主さんのお膝の上に乗って、ダンスを踊る茶トラ猫の「こむぎ」ちゃんの姿をおさめた動画です。

こむぎちゃんは兄弟猫のおこげちゃんとともに、子猫の時に保護主さんの元へとやってきた保護猫ちゃん。すくすくと成長したこむぎちゃんは、おこげちゃんに見事なヘッドロックを決めることもありますが、小さい頃から変わらず兄弟仲良く暮らしているのだそう。

踊る？こむぎちゃん♪

ある日、保護主さんはこむぎちゃんをお膝の上に乗せ、アイドルの曲に合わせてダンスをしてもらうことに。しかし、開始早々、こむぎちゃんは半目でうつろな表情を浮かべていたのだとか。いかにも心ここに在らずといった様子が、両手を上げた可愛らしいポーズとギャップがあり、思わず笑ってしまいます。

保護主さんがこむぎちゃんの両手をスピーディーかつ、優しく動かし始めると、こむぎちゃんは目をつむり、まるでマッサージを受けているかのようにリラックスしていたといいます。そんなこむぎちゃんの姿に、ダンスに対する慣れと、保護主さんに対する強い信頼を感じます。

おこげちゃんも……？

その後、うっすら目を開けたこむぎちゃん。終始気だるげな表情を浮かべてはいたものの、まったく嫌がるそぶりは見せなかったそう。

実はこむぎちゃんだけでなく、おこげちゃんもダンスが得意なのだとか。兄弟揃ってなんとも言えない表情で踊る姿が可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

このこむぎちゃんのなんとも言えない表情に、動画は5.5万件以上の高評価がつき、視聴者からは「流れてきた瞬間ンブフッって鼻水出たwwwwwwwww」「表情が好きすぎて何回も見ちゃう♡」「何だ!!この激カワ生物は!!」「最初の顔どしたwww」「あー、また始まった、みたいな感じ可愛いwwwwwwwww」「最初の顔で一生ツボってるどーひよ」「開始1秒で脱落しました笑」といった爆笑のコメントが相次ぎました。

TikTokアカウント「okoge.com」では、茶トラのこむぎちゃんと長毛白猫のおこげちゃん兄弟の、何度でも繰り返し見たくなるダンス動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「okoge.com」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。