

山下智久

キム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮が16日、国立新美術館で開催された『ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。

【写真】『ブルガリ』フォトコールに登場した山下智久

国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。

ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションからの豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される本展は、さまざまな創造性と心を揺さぶる体験が次々と現れる万華鏡のような展覧会となっている。

ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮といったセレブティを迎え、一夜限りのフォトコールを行った。

ネイビーのスーツに身を包んで登場した山下智久は、本日のスタイルのポイントについて「このウォッチ（オクト ローマ）に合うようにネイビーのスーツを選びました」と語り、洗練された大人の色気を漂わせた。

今回の展覧会は、ブルガリの歴史上最大規模となるイベント。350点ものハイジュエリーや貴重な資料が展示され、まるで万華鏡のようなきらめきが来場者を魅了する。

山下は展示を観覧し、「本当に圧巻でした。歴史を感じることもできたし、色と光へのこだわりをすごく感じました」と感動を伝えた。さらに「ちょっと心の旅に連れて行ってくれるような、飽きない素晴らしい時間でした」と、展覧会がもたらした深い感動を言葉にした。

今後の活動について聞かれた山下は、「これまで演劇、音楽の道をずっと探求してきたので、これからもこの道を突き詰めていきたい」と、自身のキャリアへの情熱を明かした。