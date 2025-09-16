コラーゲン・プラセンタ配合！あるちゅーる「ピーチ味」

EPICは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ピーチ味」を発売します。

あるちゅーる「ピーチ味」

・内容量 ：10g

・アルコール度数：10％

・価格 ：249円(税込)

・フレーバー ：ピーチ味

EPICは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ピーチ味」を発売。

今回、定番3種類であるマスカット味、爽やかなレモン味、そして新登場のピーチ味を一度に楽しめる、豪華な限定セットを用意しました。

この特別なセットを購入した方には、LEDがピカピカ光る特製のグラスセット(6個入り)をプレゼント！

幻想的な光を放つグラスは、あるちゅーるの輝きをさらに引き立て注文されやすくなること間違いなしです！

■「あるちゅーる」とは？

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

アルコール度数15％で、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。

(ピーチ味はアルコール度数10％です)

2024年12月の発売開始から8ヶ月で1,000店舗以上の飲食店様とのお取引、累計20万本以上のご発注をいただいています。

■新フレーバー「ピーチ味」の特長

・太陽の恵みを受けた白桃のようなとろけるような甘さと、華やかな香りが口いっぱいに広がります。

・デザート感覚で楽しめる、まろやかで優しい風味が特徴です。

・アルコール度数を10％に抑えることで、よりフルーティーに。

・天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みに仕上げました。

・定番のマスカット味、爽やかなレモン味に続く新フレーバーとして、お客様に新たな選択肢を提供します。

