シルクのような肌ざわり！ufutto スウヨタオルCICA

『ufutto(うふっと)』ブランドより、新感覚の使い捨てフェイスタオル『ufutto スウヨタオルCICA』を2025年10月1日(水)に発売します。

ufutto スウヨタオルCICA

希望小売価格(税込)：オープン価格(参考売価：498円税込)

素材 ：レーヨン100％(植物由来繊維)

内容量 ：50枚

シートサイズ ：約200×200mm

特長 ：シルクのような肌ざわり、厚手シートで高吸水

産地 ：台湾製

販売店 ：全国の薬局・ドラッグストアなど

【新商品の特長】

『ufutto スウヨタオルCICA』は、「シルクのようになめらかな肌ざわり」をコンセプトにうるおいを閉じ込めた使い捨てフェイスタオルです。

1. スウヨタオルシリーズNo.1のなめらかさ

CICA(ツボクサエキス)とヒアルロン酸をシートに配合し、保湿成分で繊維をコーティングすることで、やわらかく、なめらかさを実現。

肌への摩擦を軽減し、デリケートな肌をやさしくいたわります。

2. 現行品の約1.8倍の厚みで高吸水

既存の「スウヨタオルふんわり」と比較して、シートの厚みを約1.8倍にアップ。

1枚で顔全体をしっかり拭き取れる吸水力を実現しました。

3. 衛生的な使い捨てタイプ

使用するたびに新しいシートを使うため、タオルに繁殖する雑菌の心配がありません。

洗顔後の顔拭きだけでなく、スキンケアや使用後の掃除にも利用できる、清潔で便利なアイテムです。

4. シンプルで高級感のあるデザイン

ご自宅での使用時を想定し、中身が見える半透明の横置き面は、洗面台などにも馴染みやすいデザインです。

【商品概要】

『ufutto スウヨタオルCICA』は、使いやすさを追求したプレーンシートタイプで、日々のスキンケアを快適にする新習慣を提案してもらえます。

スウヨタオルCICA(2)

