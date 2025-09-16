◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、１３秒１７（向かい風０・１メートル）で組２位、全体３位で１６日午後１０時２０分の決勝に進出した。野本周成（愛媛競技力本部）、繰り上がりで急きょ出場した泉谷駿介（住友電工）は準決勝で敗退した。

トーゴ出身の父を持つ村竹は、高校時代から頭角を現し、順大４年時に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。初五輪となった昨夏のパリ五輪では日本人初となる決勝に進出し、５位入賞を果たし、世界に肉薄した。

今季は海外を中心にダイヤモンドリーグ（ＤＬ）に出場。日本に戻った８月１６日のナイトゲームズ・イン福井で従来の日本記録を０秒１２更新する日本勢初となる１２秒台に突入する衝撃の１２秒９２（追い風０・６メートル）で優勝。昨夏のパリ五輪優勝タイムをも上回り、今大会の金メダル候補の一角にのし上がった。

同月２９日にスイスで行われたＤＬファイナルで最下位に終わったが、自国開催のビッグイベントにしっかり調子を取り戻し、１５日の予選は５組２位で危なげなく通過した。準決勝は各組で風速などの条件は異なるが、全体１位とは０秒０５、全体２位とは０秒０１。この種目で日本初のメダルに王手をかけた。

予選終了後には「こんなにたくさんのお客さまに見ていただいて幸せです。もう一段階、二段階上げて、かっ飛ばしていきたいと思います」とコメントした。

有言実行。準決勝で一段階上げて決勝に進出。決勝では、もう一段ギアを上げてメダルを目指す。

◆村竹 ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日、千葉・松戸市生まれ。２３歳。父はトーゴ人で、母は日本人。小学５年時から陸上を始め、松戸一中から本格的に１１０メートル障害を始める。松戸国際高３年時は全国高校総体制覇。順大に進み、２２年世界選手権は予選敗退。２３年９月に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。２４年４月、ＪＡＬに入社。同６月に日本選手権初制覇。同８月のパリ五輪は、同種目で日本勢初の決勝進出を果たし、５位入賞。１７９センチ。