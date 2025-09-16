◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子110メートル障害準決勝（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害準決勝で、村竹ラシッド（23＝JAL）は3組に登場。13秒17の2着に入り、決勝進出を決めた。野本周成（29＝愛媛競技力本部）は13秒30の1組3着で敗退。繰り上がり出場の泉谷駿介（25＝住友電工）は転倒してしまい、大逆転での決勝進出はならなかった。

2着が電光掲示板に表示されると、国立競技場は大歓声に包まれた。ラシッドは大きなガッツポーズを作り、声援に応えた。全体3位のタイムで決勝進出を決めた。

世界のトップ選手と横一線のレースでも集中力を切らさず、ゴール直前での競り合いを制した。

村竹は8月のレースで12秒92の日本新記録を樹立。日本勢初の12秒台突入で、今季世界2位と世界選手権のメダル候補に躍り出た。

昨夏のパリ五輪では5位入賞。世界選手権でのメダル獲得を狙い、今季は最高峰のダイヤモンドリーグ（DL）を軸に世界を転戦し、経験を積んだ。

▼野本（1組3着で準決勝敗退） 一言、悔しいですね。取れるなら着順で取りたかった。でも今できるベストは尽くせた。全然甘い世界じゃなかったなと。まだ（世界は）遠いと思いました。