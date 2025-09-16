ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが、自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表してから送られた数多くの応援に対しての返礼と共に、今後への決意を投稿しています。



真矢さんは「りゅうちゃん すぎぞー いのらんちゃん じぇーさん」とバンドメンバーに呼びかけ、「スタッフの皆さま、秦野の皆さま そしてみんなへ」と関係者とファンに呼びかけ「先だっては愛のあるメッセージを本当にありがとうございます」と感謝を伝えました。

真矢さんは「今はやっと一人で立つ事ができて」「スマホの文字も打つスピードが早くなってきました」と現状を報告。「体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが」と振り返りつつも、「やっと生きてるというか」「生かされている実感が湧いてきました」「今すごく幸せです」と、実感を込めて伝えています。









真矢さんは「ささやかながら目標ができました」「その目標に向かって一歩踏み出してみたいと思います」と、決意を新たにしつつ「みんな本当にありがとう」と、あらためて感謝を込めています。



真矢さんは8日に「LUNA SEA」の公式サイトで脳腫瘍に罹ったことを公表。11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』では、代理としてSIAM SHADEの淳士さんがドラムを務めると報告しました。



真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4を告知されてから闘病を続ける中、レコーディングやツアーにも取り組み続けていました。SUGIZOさんは自身のインスタグラムで「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます。」「真矢は必ず帰ってくる。LUNA SEAは不滅です。」と宣言し、RYUICHIさんは「今度は我々が皆んなで光を真矢くんに届ける時 不死鳥の帰還を待っています。」と呼びかけています。そして元モーニング娘。で妻の石黒彩さんは「常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています。」というリスペクトと共に、「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢を これからも精一杯サポートしていきます。」と決意を新たにしています。

