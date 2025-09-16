城田優、志尊淳とパシャリ！笑顔SHOTにファンほっこり「仲の良さが伝わります」「兄弟みたい」

9月16日、城田優がInstagramを更新。志尊淳との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】“何度も救われてきた”志尊淳との笑顔の肩組みSHOTを公開

城田は、自身のInstagramにて、志尊のオフィシャルファンクラブイベント『S.S.J 2025』の9月15日公演にサプライズでゲスト出演したとして、「久々の、プライベート以外の空間での淳ちゃんとの絡みはとても新鮮で、本当にあっと言う間に終わってしまいました」とコメント。

続けて、同日のイベントの様子に触れ、「僕が30歳の時、サプライズで僕のファンミに登場してくれたあの時から10年」「あの頃はまだ『城田さん」呼びで、めちゃくちゃ敬語だったなぁ笑」「あれからこんなにも仲を深め続けてこられたことを心から幸せに思います」と振り返った。

そして、「正義感が強く、仕事に対しても家族や仲間、そしてファンの皆様に対しても、真摯に向き合っている彼の心の中にある大きな愛に、僕は何度も救われてきました」「淳ちゃん、本当にありがとう」と志尊へのメッセージなどを綴ると、志尊と肩を組み顔を寄せ合った2ショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「最高に素敵な2ショット」「仲良し2人の姿を久しぶりに見れて幸せ」「ほっこり」「涙出ちゃう」「最高のいい笑顔」「ほんとに兄弟みたい」「写真から仲の良さが伝わります」などのコメントが寄せられている。

城田は、2003年に俳優デビュー後、映画、舞台、音楽など幅広く活躍。2016年からは演出家としても活動している。9個年下の志尊とは、多い時は週5で会うほど仲が良く、合鍵も渡している仲だという。