◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子８００メートル予選に出場した日本記録保持者・落合晃（こう、１９）は予選５組７位に終わり、準決勝進出を逃した。

ＴＢＳ系の世界陸上生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は落合の激走を見届けると「うわ〜、頑張ったね。いい顔してるね」とねぎらった。

スペシャルキャスターを担当するマラソン・シドニー五輪金メダルの高橋尚子さんが「どんなに強い選手でも最初から強い選手なんていないんですよ。彼にとって、ここが世界へのスタートになったと思います」と話すと織田も「そうですね。僕もボルトを最初に見たのをおぼえてないです。大会出てたんだぁみたいな感じですよ。（落合は）これからが非常に楽しみですね」と同調。

「でも、悔しいね。でも、やり切ったんじゃないかな。この舞台に立つこと自体がすごいことなんですよ。日本で敵なしですから、このまま伸びていってほしいですね」と続けた後、落合のしっかりしたレース後インタビューを見届けた織田。

「落合晃（こう）って名前だけど、アキラとも読むじゃないですか？ 僕、１９歳の時に石川晃って役でデビューしたんですよ」と映画「湘南爆走族」での役名を口にした織田。「どうでもいいんですけどね」と自分でツッコむと「でも、こんなにしっかりした受け答えを俺は（当時）できなかったなあって思って。しっかりしてるなあ」と落合の落ち着きぶりに感心しきりだった。